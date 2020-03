Torna L’Albero Azzurro, lo storico programma della Rai dedicato ai bambini con una nuovissima edizione pensata per celebrare i 30 anni. L’edizione 2020 arriva per far compagnia ai bambini e verrà trasmessa su Rai2 e Rai YoYo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’Albero Azzurro torna in tv: ecco dove seguirlo

Da lunedì 9 marzo 2020 torna “L’Albero Azzurro”, il programma dedicato ai bambini che quest’anno compie 30 anni. Un’edizione davvero speciale quella che arriva sulle reti Rai per far compagnia al pubblico dei giovanissimi in vista delle nuove ordinanze del Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19), che ha imposto la chiusura delle scuole fino al prossimo 3 aprile 2020. Per questo motivo la Rai ha pensato bene di dedicare proprio ai bambini una fascia mattutina del programma storico che andrà in onda dalle ore 7.30 su Rai2 e successivamente dalle ore 16.20 su Rai Yoyo . Naturalmente tutte le nuove puntate saranno disponibili anche su RaiPlay e sull’App RaiPlay Yoyo.

L’Albero Azzurro, cast

L’Albero Azzurro torna in tv con il celebre cast che l’ha reso famoso. A cominciare dalla presenza di Dodò, ma anche di Laura Carusino e Andrea Beltramo pronti a dare vita a tantissime nuove avventure pensate proprio per regalare ai bambini da casa momenti di gioia e leggerezza. Il programma, nato per un target di bambini di età compresa tra i 4 e 7 anni, proporrà ogni giorno un appuntamento in cui Dodò va alla conquista di nuovi apprendimenti che provengono dal confronto con il mondo.

Accanto a lui ci saranno i conduttori Andrea e Laura pronti a coinvolgere i piccoli telespettatori verso una conquista quotidiana fatta di nuovi stimoli, ma anche aiuti nel superare quelli che possono essere dei piccoli ostacoli. Non solo, nel cast ci saranno anche: Zarina la zanzarina saputella e Ruggero il cucciolo di leone.

Tutti insieme sono pronti a regalare ai più piccoli momenti all’insegna del divertimento, della leggerezza, ma anche riflessione su temi importantissimo come la solidarietà, l’amicizia, la diversità e l’accettazione. Non solo, non mancheranno poi filastrocche e tanti canzoni da cantare con amici, insegnanti, genitori.