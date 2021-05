Lady Gaga ha rivelato di essere stata stuprata quando aveva 19 anni da un produttore musicale, e di essere rimasta incinta. La rivelazione della violenza sessuale è avvenuta durante The Me You Can’t See, la serie Apple TV con Oprah Winfrey e il principe Harry, nella quale la Winfrey e Harry si occupano di combattere lo stigma della salute mentale.

Lady Gaga: «Stuprata a 19 anni, rimasi incinta»

Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Germanotta, durante il racconto dell’aggressione è scoppiata in lacrime. Ha parlato del suo «crollo psicologico», della «crisi psicotica totale» e del suo «stato di ultra paranoia» a causa del trauma dopo la violenza.

«Avevo 19 anni e lavoravo da poco nel settore della musica. Un produttore mi ha detto: ’Togliti i vestitì. Ho detto di no e me ne sono andata. Ma mi hanno detto che avrebbero bruciato tutta la mia musica. E non si sono fermati. Non hanno smesso di chiedermelo, e io mi sono bloccata e io… non ricordo nemmeno» – ha dichiarato la star.

Lady Gaga e il nome del suo aggressore

Oggi, a 35 anni, la cantante ha detto che non avrebbe mai fatto il nome del suo aggressore: «Capisco questo movimento #MeToo, capisco che alcune persone si sentano davvero a proprio agio con questo, ma io no – ha continuato – non voglio mai più affrontare quella persona».

Violenza già raccontata nelle sue canzoni in un documentario

Non è la prima volta che Lady Gaga racconta di aver subito uno stupro. Già nel 2014 ne ha parlato in canzoni come “Swine” e “Til It Happens To You“, colonna sonora di un documentario proprio sulle aggressioni sessuali nei campus dei college statunitensi. Documentario che conquistò anche la nomination per un Oscar nel 2016. È la prima volta, però, che descrive apertamente le conseguenze di quello stupro.

L’esaurimento e la scoperta della gravidanza dopo lo stupro

L’esaurimento, ha spiegato, è iniziato quando è stata ricoverata in ospedale per dolore acuto e intorpidimento, ed è rimasta stupita dal fatto di essere mandata da uno psichiatra. «Non potevo sentire il mio corpo», ha ricordato Lady Gaga. «Prima ho sentito un dolore totale, poi mi sono sentito insensibile e poi sono stato male per settimane dopo. Mi sono resa conto che era lo stesso dolore che avevo provato quando la persona che mi aveva violentata mi aveva lasciata incinta in un angolo, a casa dei miei genitori, perché vomitavo ed ero malata. Perché ero stata abusata ed ero rimasta rinchiusa in uno studio per mesi».

La star ha aggiunto che il trauma l’ha cambiata come persona e che non la lascerà mai. «Ho avuto una totale crisi psicotica e, per un paio di anni, non sono stata la stessa ragazza». Le ci sono voluti due anni e mezzo per riprendersi ma, ancora oggi, basta poco per farla ricadere nella disperazione. Tuttavia, ha concluso l’intervista con una nota di speranza: dopo anni di sforzi ha «imparato quali sono tutti i modi per uscirne».