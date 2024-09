Lady Gaga è la protagonista assoluta dell’ottava giornata della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 81. L’attrice è arrivata in laguna qualche giorno fa ma solo oggi è apparsa in pubblico al Lido di Venezia per la presentazione del film che vede protagonisti Lady Gaga e Joaquin Phoenix, in Concorso con Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, il sequel della “storia di fondazione” dell’arcinemico di Batman. All’arrivo al Lido, la popstar e attrice ha sfoggiato un anello con un maxi diamante, regalo e promessa ricevuti dal fidanzato, l’imprenditore Michael Polansky.

Lady Gaga a Venezia 81

Questa mattina Lady Gaga è arrivata avvolta in un abito con richiami agli anni 50, per prendere parte alla conferenza stampa di presentazione del film che la vede protagonista. Ma è questa sera che l’attrice ha dato il meglio di se.

Arrivata in laguna attraccando al molo dell’Hotel Excelsior, l’attrice è arrivata con un lungo abito nero caratterizzato dall’ampissima e voluminosa gonna. L’attrice si è soffermata all’interno dell’Hotel Excelsior di Venezia per poi decidere di percorrere il tratto di strada che dall’hotel conduce al Red Carpet completamente a piedi.

Scortata da una cinquantina di guardie del corpo accompagnata dal fidanzato, Lady Gaga ha percorso il tragitto di strada con un particolare copricapo.

Migliaia fan che hanno accompagnato come un fiume in piena la star verso il Red Carpet. Una volta giunta sul tappeto rosso, la star si è mostrata in tutto il suo splendore regalando momenti di grande fascino.

Tantissimi i fan che dalle prime ore dell’alba si sono appostati ai piedi del Red Carpet per aspettare l’attrice e tentare di scattare un selfie o far firmare un autografo.

Le star a Venezia: non solo Lady Gaga

Lady Gaga è solo l’ultima in ordine cronologico delle tante star che sono apparse sul Red Carpet di Venezia 81. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di ammirare la bellezza di Monica Bellucci, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Angelina Jolie, George Clooney, Brad Pitt e Richard Gere.

Oltre a Monica Bellucci, sono tante le stelle di casa nostra presenti a Venezia, da Pierfrancesco Favino a Stefano Stefano passando per Caterina Murino, Vittoria Puccini, Kasia Smutniak, Anna Foglietta e Sonia Bergamasco.

Pochi giorni alla chiusura di Venezia 81

La Mostra d’arte cinematografica di Venezia 81 si prepara a vivere gli ultimi giorni prima della chiusura con la cerimonia di premiazione e la consegna dei Leoni d’oro e della Coppa Volpi al miglior attore e alla miglior attrice.

Tra i tanti film in concorso presenti qui alla Mostra del cinema di Venezia tanti quelli che hanno colpito il pubblico.