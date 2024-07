Non solo atleti provenienti da ogni parte del mondo, la cerimonia di inaugurazione della XXXIII edizione dei giochi Olimpici ha visto anche una parata di star di fama mondiale. Tra le più attese Lady Gaga che si è esibita sulle note di un classico della canzone francese.

Lady Gaga alle Olimpiadi di Paris 2024

Lady Gaga è stata tra le protagoniste indiscusse della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024, noti anche Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto 2024 nella capitale francese. Intorno alle 21.25 dinanzi al Trocadéro, nei pressi della Tour Eiffel, è stato acceso il braciere olimpico e poco dopo è arrivata Lady Gaga che ha regalato una performance live sulle note di Mon Truc en Plume, brano di Renée Jeanmaire reso celebre da Jeanmarie Zizi.

Un momento davvero speciale per la cantante che ha presenziato per la prima volta all’evento delle Olimpiadi 2024 anche se in è passato è stata la regina di un altro spettacolo degno di nota a livello mondiale; si tratta del spettacolo dell’Halftime Show del SuperBowl del 2017. L’esibizione di Lady Germanotta ha segnato il suo ritorno sulle scene musicali in vista del prossimo album di inediti, anche se la cantante prossimamente sarà tra le star del Festival del Cinema di Venezia per presentare il film “Joker: Folie à Deux” dove veste i panni di Harley Quinn.

Lady Gaga, le sue parole su Instagram dopo l’esibizione alle Olimpiadi di Parigi 2024

«Sono onorata di essere stata chiamata per cantare una canzone francese così speciale. Una canzone per onorare il popolo francese e la loro enorme storia di arte, musica e teatro» – ha scritto Lady Gaga sui social poco dopo la sua performance alle Olimpiadi di Paris 2024. Una grande occasione offerta dal Comitato Olimpico alla cantautrice che sui social ha precisato: «anche se non sono un’artista francese, ho sempre sentito un legame molto speciale con i francesi e il canto della musica francese: non volevo altro che creare una performance che scaldasse il cuore della Francia, celebrare l’arte e la musica francesi, e in un’occasione così importante ricordare a tutti di una delle città più magiche sulla terra: Parigi».

Dopo Paris 2024 per Gaga ci sarà un altro importante impegno: la promozione del suo terzo film “Joker Folie à Deux” dove interpreta il personaggio di Harley Quinn in uscita dal 2 ottobre. La cantante, dalle pagine di Empire Magazine, parlando del suo ruolo ha detto: «la gente mi conosce con il mio nome d’arte, Lady Gaga. Sono io come artista, ma nel film non vedrete Gaga. Io sto interpretando un personaggio. Quindi ho lavorato molto sul modo di cantare, per non far uscire la mia voce da artista. È stato diverso da qualsiasi cosa avessi mai fatto prima, non ho mai fatto una cosa così».