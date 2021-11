L’Italia è scolpita nel cuore di Lady Gaga. La vincitrice del Premio Oscar non ha dimenticato l’intervista rilasciata a Fabio Fazio a Che tempo che fa per lanciare il film “House of Gucci”. La conferma è arrivata dagli studi di Good Morning America.

Lady Gaga a Good Morning America parla di Fabio Fazio e dell’Italia

Lady Gaga e l’Italia: un amore corrisposto quello tra la cantante ed attrice e il nostro Paese. Ospite di Good Morning America, Miss Germanotta si è soffermata sull’intervista rilasciata a Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa. In particolare l’attrice si è soffermata sui complimenti ricevuti per il suo accento italiano presente nel film “House of Gucci” diretto da Ridley Scott in cui ha interpretato Patrizia Reggiani, la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci. ”

“Ero a Milano qualche giorno fa per uno show televisivo e quando il conduttore mi ha detto di essere rimasto impressionato dal mio accento italiano e così hanno fatto altre persone, ecco, non potevo avere onore più grande” – ha detto Gaga visibilmente emozionata nel ricordare il bel paese. In realtà però c’è chi la pensa diversamente da Fazio. Si tratta di Francesca De Martini, acting e dialogue coach che ha lavorato con star del calibro di Salma Hayek, che ha precisato: “mi dispiace dirlo, ma quello di Miss Germanotta non è esattamente un accento italiano, sembra più russo“.

Lady Gaga: “l’Italia è il luogo dove mi sono sentita più bella in assoluto”

Polemiche a parte sull’accento italiano o meno di Lady Gaga, la pop star ha regalato una delle interviste più belle mai realizzata da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Premiata dagli ascolti record, mai stati così alti per il talk show della domenica sera di Rai3, Lady Germanotta ha parlato della sua infanzia e della sua famiglia.

“Mia mamma e mia nonna sono le mie eroine” – ha detto Gaga che ha ricordato le sue umili origini – “io vengo davvero da una famiglia che ha lavorato duramente per consentire a me e a mia sorella di ricevere una buona istruzione. La domenica pomeriggio mangiavamo sempre la pasta al sugo con le polpette”.

Non solo, l’attrice Premio Oscar per “A star is born” ha rivelato di non essersi mai sentita bella ma poco dopo si è corretta confessando: “l’arte mi fa sentire bella, la moda, la tua fantasia ti fanno sentire bella. L’Italia è il luogo dove mi sono sentita più bella in assoluto in tutta la mia vita perché in America quando la gente vede qualcuno come me dice che è pazza, ma in Italia in piazza di Spagna le donne sono vestite in modo incredibile, con le loro unghie perfette, i capelli biondi, sono vibranti, belle“.

Lady Gaga si commuove a Che tempo che fa: “comunità LGBTQ+ siete ispirazione”

L’attrice si è poi commossa nel vedere un best of di tutti i suoi successi: dalla musica al cinema che l’ha consacrata nuova star mondiale con il film dei record “A star is born”: “provo tantissima gioia perché penso che quando la mia famiglia vedrà queste cose sarà orgogliosa. E ringrazio Bradley Cooper per l’opportunità di “A star is born”, il personaggio era un pezzo di me, è come sono veramente io e la gente non mi aveva mai visto“.

Infine l’attrice ha anche parlato dei diritti LGBT e si è commossa dopo aver visto una folla di persone manifestare per la loro libertà. A loro un messaggio di forza: “vorrei dire una cosa alla comunità LGBTQ+ italiana: siete davvero coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione. Dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani che vivono sul pianeta. Continuerò a scrivere canzoni per voi e continuerò a lottare per voi“.