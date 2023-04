La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti. A quanto pare da domenica prossima il talk non sarà in onda. A renderlo noto è la stessa emittente televisiva, che “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. A quanto pare il conduttore rimane a disposizione dell’azienda.

La7 sospende “Non è l’arena”: le motivazioni

Attraverso una nota stampa, l’emittente televisiva La7 comunica che “Non è l’Arena” non andrà quindi in onda dalla prossima domenica. Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, il motivo che avrebbe cambiato radicalmente la programmazione del programma condotto da Massimo Giletti, tanto da sospenderlo addirittura, sarebbe collegato ai recenti contatti che il conduttore avrebbe auto con la Rai. Contatti, che a quanto si apprende, avrebbero determinato la rottura tra il conduttore Massimo Giletti e l’editore di La7 Urbano Cairo. Considerando una sua uscita, l’emittente La7 avrebbe deciso di accelerare i tempi arrivando alla sospensione del talk show “Non è l’Arena” in onda ogni domenica in prima serata.

I contatti con la Rai fanno infuriare Urbano Cairo, editore di La7

Oltre ai contatti con la Rai, sembra che ad accelerare ulteriormente la decisione di sospendere il programma “Non è L’Arena”, ci sarebbero anche i problemi sorti in relazione ai costi della trasmissione e alla raccolta pubblicitaria della stessa.

Cosa farà Massimo Giletti?

A questo punto è normale chiedersi: che fine farà Massimo Giletti? Da diverse settimane circola appunto la voce di un suo ritorno in Rai. Un ritorno nella tv pubblica che già negli anni scorsi era circolato nei corridori di Viale Mazzini, ma che poi non è mai andato in porto. Quale sarà il programma che verrà affidato ora a Massimo Giletti se dovesse realmente tornare in Rai? Al momento le ipotesi potrebbero essere molteplici.

Tra le più accreditate c’è quella di portare il talk “Non è l’Arena” sulla prima rete della tv di Stato o anche su Rai 2. Al momento di confermato non c’è ancora nulla, l’unica cosa certa è che domenica 16 aprile “Non è l’Arena” non andrà in onda.