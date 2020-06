Un piccolo grande evento per Lilli Gruber su La7. Il 27 giugno 2020, l’amata giornalista di 63 anni sbarca in prima serata e, nel sabato sera del canale diretto da Andrea Salerno, il suo programma Otto e mezzo “si allunga” eccezionalmente. Ma cosa c’è in programma nel palinsesto di rete di questo fine settimana? Cosa dobbiamo aspettarci dall’inedita “apparizione” serale della trasmissione?

La7, sabato sera Speciale Otto e mezzo con Lilli Gruber e “This Changes Everything”, il film documentario con Meryl Strepp

Dalle ore 20.30 di sabato, Lilli Gruber condurrà l’appuntamento finale della 19esima edizione di Otto e mezzo e l’ultima puntata di questa stagione tv si farà letteralmente speciale.

Per questo sabato, il popolare talk show di La7 cambia titolo, si trasforma in “Speciale Otto e mezzo – Virus, La cura delle donne” e va in onda anche in prime time, all’interno del film documentario in esclusiva “This Changes Everything“.

Con quest’ultima puntata, un po’ diversa dal solito, la conduttrice di Bolzano, in forza all’emittente targata Urbano Cairo dal 2008 ad oggi, affronterà il tema delle discriminazioni di genere, tra pregiudizi e stereotipi anche nei media.

L’obiettivo è quello di dare anche spazio al lavoro cinematografico del 2019, grazie al quale il regista Ton Donahue ha voluto raccontare l’insidioso e sistemico sessismo che impera nello show business americano.

Prodotto infatti in associazione con il Geena Davis Institute on Gender in Media e distribuito in Italia da Lilium Distribution, il film si avvale di testimonianze di attrici molto note, con interviste a personaggi del calibro di Meryl Streep, Cate Blanchett e Nathalie Portman.

Un interessante documentario che racconta la battaglia femminista fino al MeToo, per garantire presenza femminile nell’industria cinematografica americana in tutti i comparti di produzione: dal backstage, al set vero e proprio.

La7, Lilli Gruber conduttrice di Otto e mezzo da 12 anni

Il prossimo 22 settembre 2020, Lilli Gruber festeggerà i 12 anni da conduttrice di Otto e mezzo, con la prima puntata da lei presentata su La7 lo stesso giorno ma del lontano 2008.

La giornalista ed ex inviata del Tg1 si è fatta apprezzare anche quest’anno alla guida della trasmissione, non senza saper tenere il pugno fermo – anche in presenza di ospiti particolarmente “veraci” – e raccontare l’attualità in tempi non facili per il Coronavirus.

Il programma, in onda dal lunedì al sabato con la regia di Luciano Fontana, termina questo 27 giugno e da lunedì 29 lascia spazio a In onda con i riconfermati conduttori Luca Telese e David Parenzo. Due giornalisti uomini per sostituire una giornalista donna…