Caterina Balivo torna in Rai per condurre la prima puntata de ‘La Volta Buona‘. Il talk show racconta storie di persone comuni che non si sono mai arrese ma che, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, hanno trovato il loro momento di gioia. La conduttrice si è concentrata sulla storia di Fatima che è legata a quella di una nota cantante: Laura Pausini. Scopriamo insieme cosa è successo.

La storia di Fatima commuove la Balivo

Dopo l’esperienze a La7, Caterina Balivo è tornata in Rai con un programma che va in onda nella fascia pomeridiana. Nel suo salotto sono presenti alcuni ospiti fissi e persone non note che raccontano la ‘Loro volta buona’, oltre a giochi musicali e tematiche d’attualità. In particolare sui social ha colpito molto la storia di Fatima. La ragazza di origini lituane è stata adottata quando aveva 6 anni.

Arrivata nel nostro paese, ha sempre avuto il desiderio di costruire una famiglia e ha spiegato di aver imparato la nostra lingua ascoltando le canzoni di Laura Pausini: “Mi dava serenità ascoltare le sue parole anche se non capivo bene cosa diceva, è fantastica. Non dimenticherò mai le volte che ho ballato sulle sue canzoni. Ho tutti i suoi album“.

Una storia commovente quella di Fatima.💕

Raccontata nel nuovo programma di @caterinabalivo #lavoltabuona @LauraPausini ha regalato a Fatima due biglietti per il suo concerto a Eboli,uno per lei,l'altro per la sorella 💞 guardate il video per capire meglio la sua storia. pic.twitter.com/KithlaVtRe — Gra *Laura ha creduto nel suo sogno* (@fgra80) September 11, 2023

In regalo ha ricevuto da parte di Laura Pausini, due biglietti (per lei e sua sorella) per la data del concerto a Eboli. La prima tappa del Laura Pausini WORLD TOUR 2023/2024 è infatti prevista per dicembre.

L’emozione della conduttrice

Caterina Balivo è apparsa molto emozionata durante la sua prima puntata de ‘La Volta Buona’. Non solo durante la storia di Fatima. Al pubblico ha spiegato perché il programma si chiama così e sui social, attraverso delle storie, ha voluto aggiornare i suoi fan sul suo stato d’animo.

“Questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso, tutte le volte che vi ha meravigliato, tutte le volte che pensavate che era finita e invece no perché c’era qualcosa che stava arrivando”.