La Voce che hai dentro con Massimo Ranieri: trama, cast e quando in tv

Manca poco al grande ritorno di Massimo Ranieri in un progetto televisivo. Dopo 20 anni, il cantante sarà infatti attore nella fiction Mediaset ‘La Voce che hai dentro‘. Scopriamo insieme di cosa parla la serie, ambientata a Napoli, e quando andrà in onda.

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, lascia per un momento le vesti di cantante per quelle di attore. L’artista napoletano è il protagonista Michele Ferrara nella nuova fiction Mediaset ‘La Voce che hai dentro’. La trama ruota tutta intorno a Michele che esce finalmente dal carcere dopo aver scontato ingiustamente per dieci anni una pena (è stato accusato dell’omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali). L’uomo, che nasconde un segreto, dovrà salvare la casa discografica di famiglia e riconquistare la fiducia dei suoi cari, facendo rinascere in ognuno, grazie alla musica, la ‘voce che ha dentro’.

L’appuntamento con ‘La voce che hai dentro’ con Massimo Ranieri è per giovedì 14 settembre 2023 in prima serata su Canale 5. La serie sfiderà ‘Ulisse‘ di Alberto Angela che andrà in onda sempre il giovedì sera ma su Rai1.

Il cast e quando in tv

Il cast della nuova fiction Mediaset ‘La voce che hai dentro’ vede Massimo Ranieri accompagnato da Maria Pia Calzone (che interpreta la moglie del cantante), Michele Rosiello (il figlio Raffaele), La Nina (Regina, una trapper talentuosa), Erasmo Genzini (l’altro figlio Antonio), Giulia D’Aloia (la figlia Anna, pianista), Gianfranco Gallo (l’antagonista), Ruben Rigillo e Nando Paone.

Le prime puntate sono previste per giovedì 14 settembre su Canale 5 e ci terranno compagnia per quattro prime serate. Sarà possibile rivedere la serie anche su Mediaset Infinity. La fiction è diretta da Eros Puglielli e prodotta da Lucky Red in collaborazione con Film Commission Regione Campania e RTI. L’idea di base, come dichiarato da Ranieri in un’intervista, è nata dieci anni fa mentre faceva dei provini a dei giovani.