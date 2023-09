“La voce che hai dentro” va in onda dal 14 settembre su Canale 5 e – fin dalla prima puntata – ha fatto registrare grandi successi. La miniserie con Massimo Ranieri è composta da 8 episodi di 50 minuti ciascuno, con doppi episodi in onda in ogni puntata. L’appuntamento di venerdì 6 ottobre è quindi l’ultimo con la fiction che narra le vicende di Michele Ferrara (interpretato da Massimo Ranieri). Ma come finisce “La voce che hai dentro”?. Scopriamolo insieme.

“La voce che hai dentro” trama e cast

La fiction ideata da Massimo Ranieri e prodotta da Lucky Red in collaborazione con Film Commission Regione Campania e RTI all’esordio ha fatto registrare una media di 2.481.000 spettatori, pari al 14,45% di share.

Nel cast, oltre al celebre cantante, troviamo Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Ruben Rigillo, Nando Paone, Dario Eros Tacconelli, Roberto Olivieri, Lucianna De Falco, Chiara Stella Sorrentino, Sara Cardinaletti, Tommaso Sacco e Vincent Papa.

Michele Ferrara è un produttore discografico ingiustamente condannato dopo la morte del padre. Dopo dieci anni di carcere esce di prigione con il cuore malandato, e scopre di avere solo tre mesi di tempo per salvare dal fallimento la casa discografica di famiglia Parthenope. In 90 giorni deve riuscire a riunire moglie e figli in nome dell’amore per la musica, e fermare la vendita dell’azienda. Michele sa che non sarà facile, ma proprio quando l’impresa sembra diventare impossibile, la possibilità di partecipare a un contest canoro con un nuovo talento offre una nuova chance.

Regina è la cantante perfetta per salvare la casa discografica Parthenope, e Michele inizia a lavorare con lei alla realizzazione di un brano che possa vincere la gara. I problemi sono tutt’altro che finiti, visto che la giovane rapper deve fare i conti con una sorpresa inaspettata che potrebbe sconvolgere la sua vita. Il padre – assente da anni – la contatta, portandola a prendere una decisione inaspettata che impone un doloroso tradimento. C’è poi Gaetano Russo – il proprietario della casa discografica rivale della Parthenope – che ha messo gli occhi sulla cantante.

La voce che hai dentro, finale

La fiction si avvia al finale di stagione, e con gli episodi 7 e 8 – in onda venerdì 6 ottobre – saluterà il pubblico. Ma cosa accade? Le anticipazioni sul finale “La voce che hai dentro” preannunciano un epilogo tutt’altro che felice. Maria e Michele divorziano, anche se la reazione della coppia non è quella aspettata. I due si amano ancora?

Anche le vicende di Regina promettono di dare una svolta decisiva. Raffaele – il figlio di Michele – chiede infatti a Gaetano Russo di fare un’ultima offerta per aggiudicarsi la cantante.

Intanto però arriva il momento del riscatto per Michele, che grazie a un indizio trovato dalla figlia Anna, potrà finalmente dimostrare la sua innocenza nell’omicidio del padre Mimmo.

Sarà davvero solo questo l’unico evento positivo per il protagonista? Regina deciderà di passare alla concorrenza, lasciando la Parthenope senza un talento per la gara canora? E infine Maria e Michele porteranno davvero avanti la pratica di divorzio, oppure per loro ci sarà un ripensamento all’ultimo minuto? Per scoprirlo, cari amici lettori, l’appuntamento con l’ultima puntata La Voce del cuore è per venerdì 6 ottobre. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate in streaming sul sito Mediaset Infinity.