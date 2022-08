La Vita in Diretta 2022 torna in tv in onda su Raiuno con la conduzione del giornalista Alberto Matano. Il conduttore ancora una volta torna a informare il pubblico del pomeriggio di Rai 1 con il suo programma dedicato ad attualità, cronaca, inchieste e approfondimento giornalistico. Non mancherà anche nella prossima edizione lo spazio delle interviste con il consueto tavolo riservato ai protagonisti della tv, del cinema e della fiction.

La Vita in Diretta torna con Alberto Matano in onda su Rai 1: ecco quando in TV

La nuova stagione de La Vita in Diretta prenderà il via dal prossimo lunedì 5 settembre 2022 in diretta su Raiuno dalle ore 17:05 alle ore 18:45. Quella che inizierà sarà la trentaduesima edizione, la quarta condotta dal giornalista Alberto Matano, che torna alla guida del programma dopo il suo recente matrimonio con Riccardo Mannino.

Un format vincente, rimasto intatto dalla prima stagione

Nel corso degli anni La vita in diretta ha mantenuto intatta la sua caratteristica principale, il riuscito mix tra cronaca, sociale ed intrattenimento, temi che hanno consentito alla trasmissione di diventare, negli anni, leader tra i programmi della fascia pomeridiana. L’attuale formula che vede conduttore il giornalista Alberto Matano, è costituita principalmente da 3 blocchi: la prima parte si occupa di fatti di attualità che verranno raccontati da servizi chiusi e commentati con ospiti e dibattiti in studio;

La seconda parte è rivolta all’intrattenimento raccontato da una serie di ritratti dei personaggi amati dal grande pubblico, da servizi e collegamenti in diretta realizzati dalla collaudata squadra di inviati del programma e con aggiornamenti e interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema; la terza ed ultima parte è dedicata invece all’approfondimento di fatti di cronaca, all’analisi dei temi di indagine sociale, dalla sicurezza al degrado nelle città, dal disagio giovanile ai problemi delle famiglie italiane.

Gli speciali de “La vita in Diretta”

Il programma ha anche una versione estiva denominata “La Vita in Diretta – Estate” e degli speciali come quello dedicato alla settimana del Festival di Sanremo, o quelli dedicati ai matrimoni reali.