La Vita in diretta oggi, 20 ottobre 2020, non va in onda. Come mai? Perché il programma di Rai 1 che ci accompagna da Il Paradiso delle Signore a L’Eredità mancherà il suo consueto appuntamento con i telespettatori? In fin dei conti, anche nei giorni più difficili, quelli di piena pandemia, anzi, in pieno lock-down, la trasmissione non ha mai smesso di informare gli spettatori dell’ammiraglia Rai. Dietro all’assenza non c’è alcun motivo preoccupante. Nello stesso spazio orario, infatti, verrà trasmesso un evento straordinario al quale parteciperanno le Massime Cariche dell’Italia.

Cosa andrà in onda al Posto de La Vita in Diretta?

Come dicevamo la nuova puntata de La Vita in diretta oggi non andrà in onda. Cosa verrà proposti ai telespettatori di Rai 1 a partire dalle 17:00 circa? Ebbene il programma condotto da Alberto Matano salterà il suo consueto appuntamento con i telespettatori per lasciar posto ad un evento molto importante. E’ stato lo stesso conduttore ad annunciarlo ieri pomeriggio proprio poco prima della conclusione della puntata, mentre cioè passava la linea a Flavio Insinna.

A tener compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia Rai sarà la messa in onda della Preghiera per la Pace alla presenza di Papa Francesco e del Presidente Sergio Mattarella.

Roma diventerà oggi, 20 ottobre 2020, la “capitale della pace” con l’incontro internazionale dal titolo: “Nessuno si salva da solo. Fraternità e Pace“. L’evento andrà in onda in diretta da Piazza del Campidoglio a partire dalle 17.15 e sarà a cura della redazione del Tg1.

A riunirsi saranno i leader delle diverse religioni e i rappresentanti delle istituzioni in una “Preghiera per la Pace”, ovvero un solenne momento di riflessione e di incontro, che vuole lanciare un messaggio di speranza per il futuro. A prendere la parola saranno dunque: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Verrà mandato in onda anche il videomessaggio della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Fra le autorità religiose vi saranno invece: il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, il rabbino Capo di Francia, Haïm Korsia, il segretario generale del Comitato Superiore della Fraternità Umana (Islam), Mohamed Abdelsalam Abdellatif, il buddista Shoten Minegishi e Papa Francesco.

La Vita in diretta: gli ottimi ascolti della trasmissione

Come sta andando La Vita in diretta quest’anno? Molto bene. I dati Auditel continuano ad evidenziare una accesa battaglia con il competitor. Matano, però, riesce a ‘battere’ il programma avversario in onda su Mediaset molto più spesso di quanto non accadesse gli anni scorsi.

Il pubblico ha dimostrato di essersi affezionato particolarmente alla trasmissione e di rivolgersi a lei – sintonizzandosi su Rai 1 – soprattutto per essere informato.