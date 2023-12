“La Vita in Diretta”, oggi, venerdì 1 dicembre 2023 non va in onda. La trasmissione, condotta da Alberto Matano, ritornerà a far compagnia ai telespettatori a partire da lunedì 4 dicembre. Scopriamo insieme perché non sarà trasmessa oggi e cosa vedremo al suo posto.

Stop a La Vita in diretta l’1 dicembre, perchè?

“La Vita in Diretta” si prende un giorno di pausa per fare spazio ad un programma che vede protagonisti i bambini e la musica. Venerdì 1 dicembre infatti il talk condotto da Alberto Matano non andrà in onda perché su Rai 1 sarà trasmesso ‘Lo Zecchino d’oro’. La kermesse, giunta alla 66esima edizione, sarà presentata da due attori e volti del web, Carolina Benvenga e Andrea Dianetti. Si parte con la prima puntata venerdì alle ore 17 mentre la seconda è prevista per sabato allo stesso orario. La finale invece sarà trasmessa domenica dalle 17.20, sempre su Rai 1, e sarà condotta da Carlo Conti che ne è anche il direttore artistico.

La Vita in Diretta, trasmissione di punta del pomeriggio di Rai 1 che mescola attualità, cronaca e costume ritornerà in onda da lunedì 4 dicembre. Un cambio di programmazione quindi dovuto solo allo Zecchino d’Oro. Non cambia invece la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 8 che oggi, venerdì 1 dicembre 2023, verrà trasmesso dalle 16, subito dopo il talk show “La volta buona”.

I numeri dello Zecchino d’oro

In gara alla 66esima edizione dello Zecchino d’Oro ci sono concorrenti che non provengono solo dall’Italia (tre sono della Grecia, Albania, Bulgaria). Saranno 14 i brani che ascolteremo da 17 partecipanti (di cui 12 solisti, un duo e un trio). Si tratta di bambini che hanno un’età compresa tra i 5 e i 10 anni. I loro autori sono cantanti e cantautori molto noti come Loredana Bertè che presenta il brano “Rosso”, Max Gazzè con “Non ci cascheremo mai” e Matteo Boccelli con “Le dita nel naso”.