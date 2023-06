La vita è una cosa meravigliosa è una commedia diretta da Carlo Vanzina con un bel cast tutto italiano, di cui non possiamo non menzionare Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e l’indimenticabile Gigi Proietti. Un film leggero ma divertente, che offre anche l’occasione di rivedere il mitico interprete de Il Maresciallo Rocca in una delle delle sue ultime prove cinematografiche (la pellicola è del 2010). L’appuntamento è per la prima serata di Sabato 24 Giugno su Rete 4.

La vita è una cosa meravigliosa: la trama in breve

Questa, brevemente, la trama della pellicola, incentrata sui temi purtroppo sempre attuali della corruzione e del malaffare.

Un poliziotto esperto di intercettazioni riceve l’incarico di tenere d’occhio un banchiere sospettato di gestire soldi sporchi. Lo attendono molte sorprese e un amore a dir poco travolgente.

Curiosità sul film

Se siete arrivati su questa pagina è perché cercate curiosità su La vita è una cosa meravigliosa, giusto?

Ebbene, vi accontentiamo subito!

Sul film sappiamo che: