Si chiama “La vita che volevi” e sarà disponibile su Netflix, la nuova serie creata e scritta da Monica Rametta e Ivan Cotroneo, che è anche regista. La serie ha come protagonisti Giuseppe Zeno e Vittoria Schisano. Il nuovo progetto per la piattaforma streaming parla della felicità che crediamo di volere. Scopriamo qualche dettaglio in più su: trama, cast, location e data di uscita.

“La Vita che Volevi” su Netflix con Giuseppe Zeno e Vittoria Schisano: numero episodi e location

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie italiana che non ha nulla da invidiare a quelle straniere. Una serie che ci porterà a riflettere per capire cosa è la vera felicità e dove la si trova. A volte siamo talmente impegnati a cercare qualcosa, che perdiamo di vista che la felicità è proprio sotto gli occhi. “La Vita Che Volevi” ed è una serie prodotta da Banijay Studios Italy, ed è composta da 6 episodi. Le location scelte per girare la serie tv sono Lecce, il Salento e Napoli.

Da chi è scritta e diretta la Serie tv La vita Che volevi?

La serie è stata scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta e diretta dallo stesso Cotroneo. Racconta i legami non sempre semplici tra amicizia e amore. Il concetto di felicità – che crediamo di volere – si scontra poi con la realtà che ci sorprende e ci scombina la vita.

La vita che volevi: trama, di cosa parla?

La protagonista è Gloria, a cui presta il volto Vittoria Schisano, che è convinta di aver trovato al felicità che voleva nella città di Lecce dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto. Tuttavia, arriva dal suo passato Marina sua amica dai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione.

Gloria ne rimane sconvolta perché Marina conosce ogni dettaglio del suo passato. La donna nel frattempo è diventata mamma di Andrea e Arianna, figli avuti da due diverse relazioni ed è incinta del terzo, il cui padre è Pietro giovane passionale, ribelle e a tratti inquietante.

Ad ingarbugliare di più il racconto è l’arrivo di Sergio, interpretato da Giuseppe Zeno che guarda sin da subito a Gloria con diffidenza. Quest’ultima è più che mai decisa a non riallacciare i rapporti con Marina perché le ricorda una parte del suo passato che vuole dimenticare assolutamente.

Tuttavia, per Gloria è giunto il momento di fare la pace con quel passato e con “la vita che voleva”, per andare incontro al futuro e scoprire che la felicità a volte arriva in modo inaspettato e dalle persone più insospettabili. L’unica cosa certa è l’amore.

La vita che volevi, il cast

Nel cast della serie tv di Ivan Cotroneo troviamo:

Vittoria Schisano (Gloria),

Giuseppe Zeno (Sergio),

Pina Turco (Marina),

Alessio Lapice (Pietro)

Nicola Bello (Andrea).

La produzione è a cura di Massimo Del Frate.

Quando esce La vita che volevi su Netflix

“La vita che volevi” non ha ancora una data di uscita, dal momento che le riprese sono iniziate da poco. Tuttavia, possiamo ipotizzare che arriverà sulla piattaforma più famosa al mondo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.