Quest’anno la Pasqua e tutte le festività ad essa connessa, avranno un sapore amaro dal momento che non si potrà andare in chiesa e non si potranno svolgere tutte le attività ecclesiastiche relative. Anche la Via Crucis che sarà mandata in tv in mondovisione, sarà dunque un po’ differente.

Via Crucis con Papa Francesco venerdì 10 aprile in prima serata su Rai 1 e Tv 2000

Il 5 aprile sarà la Domenica delle Palme e comincerà la Settimana Santa che ci condurrà fino alla Pasqua che sarà domenica 12 aprile 2020. Per la Chiesa cattolica, questi sono i giorni più importanti dell’anno. I riti principali celebrati dal Papa sono sempre stati trasmessi in mondovisione e sarà così anche quest’anno ma vi saranno un po’ di differenze.

A causa dell’emergenza sanitaria da covid- 19 non sarà cancellato l’appuntamento con la tradizionale Via Crucis, di venerdì 10 aprile ma si dovranno seguire le nuove norme di sicurezza: nella basilica di San Pietro e senza fedeli.

Dal 1965 la Via Crucis del Venerdì Santo si è svolta al Colosseo: quest’anno no

La Via Crucis (dal latino, Via della Croce – anche detta Via Dolorosa) è un rito della Chiesa cattolica con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota.

L’itinerario spirituale della Via Crucis è stato in tempi recenti completato con l’introduzione della Via Lucis (Via della Luce) — che celebra i misteri gloriosi, ovvero i fatti della vita di Cristo tra la sua Risurrezione e la Pentecoste.

La Via Crucis dalla Piazza di San Pietro con pochissime persone

Da sempre la Via Crucis del Venerdì Santo si è svolta al Colosseo, ma nella Via Crucis di quest’anno non vedremo le immagini della classica processione che dal Colosseo porta la croce fino alla collinetta della basilica di Massenzio, da dove il Papa prega.

Venerdì 10 aprile Papa Francesco assisterà dal sagrato della basilica alla processione (di pochissime persone) che si svolgerà in una deserta piazza San Pietro probabilmente seguendo le 14 “stazioni” segnate sul colonnato del Bernini.

Le Meditazioni di Papa Francesco, scritte da un carcere sono risultate profetiche

Al termine, Francesco reciterà la sua orazione. Le meditazioni che verranno lette durante la processione sono state scritte dalla comunità della parrocchia del carcere Due Palazzi di Padova, guidata da don Marco Pozza, che a Tv Sorrisi e Canzoni dice:

“Quando il Papa ha scelto un carcere come luogo nel quale “comporre” la Via Crucis, il coronavirus doveva ancora apparire. Oggi che siamo quasi tutti agli “arresti domiciliari” la leggo come una profezia: solo chi vive la mancanza di libertà sa trovare parole che consolino il cuore.

È una Via Crucis “carcerata”, scritta da persone carcerate, e il colonnato potrebbe richiamare l’abbraccio che ci manca, da ricevere e da dare: l’abbraccio di Dio”.

Via Crucis del Venerdì Santo in mondovisione su Rai 1 e Tv 2000

Dunque niente fedeli e una processione fatta da poche persone che dovranno rispettare le distanze di sicurezza. Per il Santo Padre sarà come parlare a ciascun credente raggiungendolo nella sua casa, come già fa ogni mattina alle 7 (in diretta su Raiuno e Tv2000) celebrando la messa nella sua residenza di Casa Santa Marta.

Il Rito della Via Crucis con le 14 stazioni

Le stazioni della Via Crucis che è arrivata a noi come tradizionale sono le seguenti:

Gesù è condannato a morte

Gesù è caricato della croce

Gesù cade per la prima volta

Gesù incontra sua Madre

Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene

Santa Veronica asciuga il volto di Gesù

Gesù cade per la seconda volta

Gesù consola le donne di Gerusalemme

Gesù cade per la terza volta

Gesù è spogliato delle vesti

Gesù è inchiodato sulla croce

Gesù muore in croce

Gesù è deposto dalla croce

Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

Papa Francesco, presiederà in Mondovisione la sua ottava Via Crucis. Il rito sarà celebrato senza la presenza dei fedeli: la settimana di Pasqua, a causa del coronavirus, sarà a porte chiuse in tutta Italia e negli altri Paesi colpiti.