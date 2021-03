La Templanza su Amazon Prime Video: trama e cast della serie tv

Basato sull’omonimo romanzo di successo di María Dueñas dal titolo The Time in Between, Las Hijas del Capitán, La Templanza è un dramma storico spagnolo ambientato alla fine del XIX secolo. La serie tv segue la struggente storia d’amore tra una donna forte e indipendente e un uomo comune: le loro strade si intrecciano nell’epoca e nel momento sbagliato. Composta da dieci episodi, la serie è disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video il 26 marzo in versione originale, sottotitolata e doppiata.

La Templanza su Prime Video: la trama della serie tv

Nell’America in età coloniale, Soledad Montalvo, una donna forte, erede di una famiglia di vignaioli, incontra Mauro Larrea, un uomo, ex minatore, in cerca di un futuro migliore per sé. I loro destini si incrociano in un luogo e in un mondo affascinanti. Il tempismo non è dei migliori e insieme si troveranno ad affrontare una serie di ostacoli che li porteranno a conoscersi meglio e a conoscere il proprio posto nel mondo.

Soledad, in quanto rampante ereditiera di una ricca famiglia, deve imparare a gestire meglio il suo impero, mentre per Mauro sarà l’occasione per trovare la sua seconda occasione in un mondo difficile. Tra le tematiche affrontate anche la vera storia della comunità dei minatori messicani del 1800 e le loro tumultuose rivolte; la storia racconta anche il divario tra ricchi e poveri, dai club più esclusivi dell’alta società londinese fino alle persone di basso rango. Sullo sfondo si parla anche di Cuba in età coloniale, della tratta degli schiavi, e si esplora la gloriosa Jerez, dove si trovavano le più importanti cantine di vino.

La Templanza su Prime Video: il cast e i personaggi della serie tv

La serie spagnola vanta di un ampio cast, tra cui i protagonisti Leonor Watling e Rafael Novoa rispettivamente nel ruolo di Soledad Montalvo e Mauro Larrea. Insieme a loro, oltre 130 attori (comparse incluse), fra loro si annoverano Emilio Gutiérrez Caba nei panni di Don Matías Montalvo; Juana Acosta è Carola Gorostiza; Esmeralda Pimentel è Mariana Larrea; Nathaniel Parker è Edward Clayton; Alejandro de la Madrid e Raúl Briones.