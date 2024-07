La Talpa torna su Mediaset Infinity e Canale 5 con Diletta Leotta: le novità

La Talpa sta per tornare su Canale 5 e avrà al timone Diletta Leotta. Il reality, la cui ultima edizione risale al 2008, vedrà non solo una nuova conduttrice ma anche un meccanismo leggermente diverso da come eravamo abituati a vederlo. Scopriamo insieme tutte le novità della prossima edizione.

Diletta Leotta condurrà una nuova versione de La Talpa

C’era grande attesa per la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024-2025. Noi di SuperGuidaTV eravamo presenti alla conferenza stampa e possiamo svelarvi alcune novità che vedremo il prossimo autunno. Dopo i rumors di questi giorni, ora la notizia è ufficiale: torna La Talpa e a condurla ci sarà Diletta Leotta. La giovane, volto noto di Dazn per quanto riguarda il calcio, ha in passato condotto ‘Il contadino cerca moglie‘, Miss Italia nel 2018 con Francesco Facchinetti e ha affiancato Amadeus nella prima e quinta serata del Festival di Sanremo del 2020.

Ora arriva per lei una nuova sfida, ‘La Talpa – Who is the mole‘. Il reality presenta alcune importanti novità rispetto alle edizioni del passato che avevano visto vincere Angela Melillo, Gianni Sperti e Karina Cascella. La sua messa in onda, in prima serata su Canale 5, è prevista per ottobre e ancora non si conoscono i concorrenti.

Il reality innovativo e trasmesso prima su Mediaset Infinity

Come spiegato in casa Mediaset durante la conferenza stampa:

“La talpa si farà ma dimenticate la vecchia talpa perché sarà innovativa e sperimentale.

Andrà in onda prima su Infinity e poi su Canale 5. Un segno di modernità che va fatto. Dopo Viola come il mare bisognava farlo con un reality. La finale invece sarà prima su Canale 5 e poi su infinity. Avremo alcuni Pezzi esclusivi solo su Mediaset Infinity e altri per Canale 5“.

Si è infatti rivelata vincente la scelta di pubblicare prima su Mediaset Infinity la seconda stagione di ‘Viola come il mare‘ con Francesca Chillemi e Can Yaman. Le sei puntate della serie, sono state viste per 12.5 milioni di ore risultando il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital rilevate