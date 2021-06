Netflix pronta a rilanciare La Talpa? Il reality show portato al successo da Paola Perego potrebbe finalmente tornare in video. Attenzione questa volta però non in tv, ma sulla piattaforma online di distribuzione via internet di film, serie tv e altri contenuti d’intrattenimento.

La Talpa, il reality acquistato da Netflix

Sembrerebbe fatta per La talpa, l’amatissimo reality show che dopo tredici anni potrebbe tornare con una nuova edizione per la prima volta online. Si, proprio così, il reality show condotto da Paola Perego su Italia 1 potrebbe essere rilanciato da Netflix. Stando a voci di corridoio rivelate da DavideMaggio, il colosso ha acquistato i diritti del reality show tra i più amati dai telespettatori.

Da tanti anni il pubblico italiano attende il ritorno del reality show. La stessa conduttrice in diverse occasioni ha espresso il desiderio di poter tornare con una nuova stagione. Ecco che a distanza di tredici anni dall’ultima puntata arriva l’inaspettato colpo di scena: Netflix ha comperato i diritti internazionali del format olandese ideato da John De Mol, produttore a cui si devono diversi programmi di successo come “Affari tuoi”, “Grande Fratello” e “The Voice”.

La Talpa pronta a tornare in streaming?

Netflix ha pensato bene di mettere mano sui diritti internazionali del reality show. Una notizia che rende felici i tantissimi nostalgici che forse potranno rivedere la versione italiana del noto programma.

Una cosa è certa: il ritorno della Talpa oramai sembra certo. Una vera e propria rivincita per Paola Perego che da anni ha sempre cercato di riproporlo in televisione senza però trovare il lasciapassare di nessun editore. Solo tre anni fa, Discovery sembrava interessata al progetto, ma poi tutto è svanito si vocifera per problemi di costi.

Al momento non è dato sapere di più, ma sicuramente l’acquisto dei diritti del format da parte di Netflix fa ben sperare per il futuro di questo reality che tanto ha appassionato il pubblico italiano e non solo. Per il colosso americano si tratta di una nuova scommessa dopo il successo di alcuni format americani approdati anche in Italia, ma anche di un mettersi alla pari con la concorrente di Amazon Prime Video che da anni ha puntato, peraltro con successo, su format come Celebrity Hunted.

Stay tuned!