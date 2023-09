E’ una grande storia di riscatto quella del campione di scherma Paolo Pizzo. Una storia che la Rai ha deciso di portare sul piccolo schermo nel film tv La stoccata vincente che andrà in onda in prima serata su Raiuno il prossimo 24 settembre. Oltre ad Alessio Vassallo e Flavio Insinna, nel ruolo rispettivamente di Paolo e Piero Pizzo, nel cast figura anche Mario Ermito. Di recente, l’attore era comparso anche nella serie Fiori sopra l’inferno con Elena Sofia Ricci. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva.

Intervista a Mario Ermito

Mario Ermito ci ha parlato del suo personaggio Guglielmo Visintin, temibile avversario di Paolo Pizzo: “Non è stato semplice perché il tempo a disposizione non era molto. Come ogni nuova esperienza è stata emozionante. Ho preso lezioni di scherma. Fino a questo momento non avevo mai impugnato una spada”.

Lo sport e la recitazione sembrano correre su binari paralleli. Nell’una come nell’altra non conta solo la disciplina ma anche il rispetto delle regole. Abbiamo chiesto a Mario se nella recitazione valga più il talento o la fortuna: “Sono convinto che la fortuna non esista. Io provengo dal mondo dello sport. Ho giocato a calcio per tanti anni essendo cresciuto in una famiglia di sportivi. La determinazione porta a raggiungere determinati obiettivi. Sia lo sport che la recitazione ti portano a fare un lavoro su te stesso. Anche nel film tv, Paolo è ripartito da se stesso per raggiungere il traguardo più importante a cui ogni sportivo ambisce, le Olimpiadi”.

Quando Mario ha incontrato Paolo è rimasto colpito dalla sua profonda sensibilità: “E’ una persona eccezionale. Paolo è stato con noi sul set, dal primo all’ultimo giorno. Conoscendolo meglio ho capito quanto la forza d’animo sia fondamentale. Lo ringrazierò sempre perché mi ha dato dei consigli che porterò con me nel mio percorso di vita”.

Mario Ermito è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Gli abbiamo chiesto se partecipare ad un reality lo abbia penalizzato nella sua carriera di attore: “Il reality non è stato per me un punto di partenza. Ho iniziato a fare questo mestiere diversi anni fa. Il Grande Fratello mi ha permesso però di farmi conoscere al pubblico. Dopo quell’esperienza ho continuato a fare il mio lavoro. Ho preso parte a Fiori sopra l’inferno e poi ho recitato nella serie spagnola di Netflix Il racconto perfetto. Al momento sono impegnato anche sul set di un’altra serie spagnola Netflix”.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto a Mario un parere sul cast della nuova edizione del Grande Fratello e in particolare sulla rivoluzione anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi: “Non lo sto seguendo. Penso che Pier Silvio abbia fatto bene a fare un po’ di pulizia. Avrà avuto i suoi motivi”.