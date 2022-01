La Sposa 2 si farà? La fiction di Rai 1 con protagonista Serena Rossi ha ottenuto un clamoroso successo in termini di ascolti. Il pubblico ha gradito la storia, gli interpreti e ci si interroga se ci sarà una seconda stagione della fiction, che ieri sera ha chiuso i battenti con uno share strepitoso.

Cosa sappiamo della seconda stagione della serie con Serena Rossi? Si farà “La sposa 2”? Le ipotesi

Maria Saggese – questo il personaggio che interpreta Serena Rossi – è una giovane calabrese che per aiutare la famiglia in difficoltà e salvarla dalla povertà, sposa per procura un giovane veneto. La realtà che troverà al Nord è completamente diversa dalla vita che viveva al sud. A partire dal clima fino alla diffidenza della gente che la guarda con sospetto.

La storia, ha appassionata moltissimo il pubblico, e ieri sera abbiamo visto l’ultimo appuntamento previsto per questa stagione. Ma gli spettatori dovranno dire addio a Maria oppure tornerà nuovamente per raccontare un altro spaccato della sua vita travagliata? Quali sono le ipotesi? Stando alle dichiarazioni dell’attore Maurizio Donadoni, interprete di Vittorio Bassi nella fiction, ci pare di intuire che è probabile che ci possa essere una seconda stagione:

“Se ci sarà la seconda stagione de La Sposa? Non lo so, ma me lo auguro – dichiara l’attore – Immagino, visto che ha avuto tanto successo, che la storia continuerà”.

La Sposa con Serena Rossi, Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni: il successo degli ascolti

Le fiction Rai da sempre ci hanno abituato a grandi ascolti. Basti pensare a Doc – nelle tue mani, con Luca Argentero che anche nella seconda stagione raggiunge ascolti stratosferici. Non di meno la Sposa, che anche se ha avuto una emissione di solo tre puntate è stata seguita da 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share nella prima puntata, nella seconda è arrivata al 28.7% di share con un totale di 6.568.000 spettatori e boom nella puntata finale di ieri sera che chiude con più di 7 milioni di telespettatori e uno share del 31.8%. Insomma bei numeri certamente per attendere una seconda stagione della fiction con protagonista la sempre brava Serena Rossi.

Come si potrebbe sviluppare la storia de La Sposa 2?

Ieri la puntata si è conclusa con la nascita della cooperativa i Gelsi da parte di Maria e gli altri contadini. Antonio lo Bianco il suo primo fidanzato è finito in carcere per le sue malefatte, così come il fratello di lei, Giuseppe che tuttavia alla fine ha confessato le azioni deplorevoli di Lo Bianco.

Come potrebbe evolversi lo storytelling di questa Bellissima fiction? Morto Italo Bassi, il grande amore di Maria si potrebbe pensare ad un nuovo amore per lei. Come ad esempio il giovane medico che non l’ha mai abbandonata e l’ha aiutata a recuperare Paolino da un istituto in cui era stato rinchiuso da Lo Bianco.

Nessuna conferma ancora da Rai 1 per la Sposa 2

Insomma, non ci aspetta che attendere una eventuale conferma della Rai, se deciderà di dare spazio alla seconda stagione de La Sposa.