La Cattedrale del Mare 2 si farà! Le avventure di Arnau Estanyol continuano… si è già al lavoro sul secondo romanzo di Ildefonso Falcones. Le news sul sequel della serie tv che ha raccolto un discreto successo in termini di ascolti avrà un seguito con una seconda stagione tratta dal secondo romanzo della trilogia di Ildefonso Falcones.

La Cattedrale Del Mare 2: ecco le news sul sequel della serie tv spagnola

La Catedral de Mar, questo il titolo spagnolo originale della serie tv, in patria viene accolta positivamente dal pubblico, tanto che la prima stagione andata in onda nel 2018 si afferma come la serie più seguita in Spagna e in America latina, grazie a Netflix.

In Italia la prima stagione si conclude il 9 giugno 2020 e intanto in Spagna è arrivato il via libera per il sequel, “Gli eredi della terra”. La Cattedrale del Mare è stata diretta da Jordi Frades e Salvador García Ruiz, prodotta da Atresmedia Television in collaborazione con Diagonal TV.

La Cattedrale del Mare 2: Los Herederos de la Tierra (Gli eredi della terra) trama

Di cosa parla la seconda stagione de La cattedrale del Mare, Herederos de la Tierra? Gli eventi si svolgono sempre nella Barcellona del XIV secolo. Stavolta il protagonista è il giovane Hugo Lior, orfano di dodici anni impiegato presso i cantieri dove lavora grazie alla generosità di Arnau Estanyol. Ci troviamo a distanza di tre anni del primo racconto e gli “eredi della terra” scavano senza sosta nei cantieri navali.

Arnau Estanyol è più saggio e si gode la sua famiglia: dall’amore per la moglie a quello sconfinato per il figlio Bernat. Diventa amministratore del Piatto dei Poveri, un’istituzione benefica della Cattedrale del Mare che offre protezione e aiuto ai più bisognosi.

La morte di Re Pietro rimescola le carte e Arnau dovrà affrontare un vecchio nemico

Ed è in questo frangente che conosce il piccolo Hugo che ha perso il padre e grazie all’interessamento di Arnau, inizia a lavorare ai cantieri. La serenità tuttavia svanisce quando muore re Pietro: sul trono sale l’erede Giovanni, appoggiato dalla famiglia Puig, storica nemica di Arnau, che continua a covare vendetta.

Il piccolo Hugo sarà diviso tra la lealtà per Arnau e suo figlio Bernat, suo amico e la necessità di sopravvivere. Arnau, ha deciso infatti di prendere il Hugo sotto la sua protezione e spingerlo a diventare un costruttore navale. Ma il giovane sarà messo a dura prova dalla perfidia della famiglia Puig, acerrima nemica del suo mentore che adesso desidera vendicarsi. Cosa deciderà Hugo? Chi sceglierà? La lealtà verso il suo salvatore o la sua sopravvivenza in una città povera e crudele?

Chi sono gli attori de La Cattedrale del Mare 2?

Al momento non si conoscono molti dettagli in merito alla serie, né si conosce il cast. Con buona probabilità ci saranno nuovamente Aitor Luna e Michelle Jenner ancora nei panni di Arnau e Mar, decisamente più invecchiati. Ma sul resto del cast ancora non ci sono informazioni esatte.