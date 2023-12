La tv ci aiuta a chiudere l’anno con un po’ di allegria proponendo commedie simpatiche e leggere. Una di esse è La seconda chance, un film del 2023 diretto da Umberto Carteni ed interpretato da Max Giusti e Gabriella Pession, entrambi bravi e ben calati nei rispettivi ruoli.

La pellicola incentrata sul complicato rapporto fra genitori e figli adolescenti, va in onda in prima visione assoluta alle 21.30 di Venerdì 29 Dicembre su Rai Uno: di seguito vi sveliamo la trama, il cast e le curiosità principali da sapere.

La seconda chance: la trama in breve e il cast

I coniugi Max e Anna Mancini hanno due figli gemelli dai caratteri opposti. Tina è ribelle e non ha voglia di fare nulla, Nico sta per la maggior parte del tempo chiuso nella sua camera a giocare ai videogames. Per il loro 18° compleanno i ragazzi chiedono di organizzare una festa a casa, ma la situazione degenera. Per la coppia tuttavia, si presenta una seconda possibilità per far luce sul rapporto con la prole ed evitare di ripetere gli eventuali errori commessi in passato.

Oltre a Gabriella Pession e Max Giusti, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Fabio Bizzarro, Vittoria Gallione e Maurizio Mattioli.

Le curiosità sul film

La seconda chance è un film italiano di genere commedia del 2023 diretto da Umberto Carteni. La visione è adatta a tutta la famiglia. Queste sono le curiosità da conoscere sul suo conto: