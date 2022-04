In arrivo su Rai1 una miniserie francese che si chiama “La Scogliera dei Misteri”. Una serie avvincente in cui la protagonista cerca la verità sulla sua famiglia. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama, il cast e il numero di episodi.

La Scogliera dei Misteri in arrivo su Rai1 la miniserie francese: ecco quando in tv

Al via un’appassionante miniserie francese da martedì 12 aprile che si chiama La Scogliera dei Misteri. La location è la suggestiva Bretagna nel nord della Francia. Paesaggi e scenari meravigliosi in cui la protagonista Lola Brémond laureata in gestione alberghiera, si appresta a sostenere un colloquio di lavoro come assistente manager presso un rinomato hotel.

Tuttavia, arrivata sul posto si accorge che dell’appuntamento di lavoro non c’è traccia e anzi, con un sms anonimo viene avvisata di un articolo di un giornale locale sul mistero di una donna – Manon Jouve – scomparsa 25 anni fa. Ancora gli abitanti del luogo sono sconvolti da quanto accaduto allora, ma ad esserne più sgomenta è proprio Lola perché si rende conto che quella donna è identica a lei! Chi è Manon Jouve? E cosa c’entra con lei?

Quanti sono gli episodi della serie tv La Scogliera dei Misteri?

Il numero degli episodi della miniserie francese è 6 per un totale quindi di tre puntate serali in onda di martedì. La prima, come detto, andrà in onda martedì 12 aprile le altre i martedì successivi.

Una serie tv ricca di mistero e colpi di scena che terrà il pubblico con il fiato sospeso. Il titolo originale è “Jugée coupable” (ossia “Dichiarata colpevole”).

La Scogliera dei Misteri: trama e cast

La serie tv appartiene al filone crime, perché un fitto mistero si dipana nel racconto dove la protagonista indaga sul passato della sua famiglia e sulla scomparsa di questa misteriosa donna che si rivela essere sua madre! A prestare il volto alla protagonista, Lola è l’attrice Garance Thénault poco conosciuta in Italia, ed emergente anche in Francia.

Nel cast inoltre troviamo:

Gabrielle Lazure che interpreta Manon Jouve

Nicky Marbot alias Jean-Michel Brémond

Inès Melab che presta il volto a Virginie Marte

Elodie Frenck come Inès Leroux

Vincent Winterhalter nei panni di Michel Jourdan

Xavier Lemaître che interpreta Nicolas Leroux

Jérôme Anger alias Georges Battaglia

Alexis Loret nei panni di Éric Battaglia

Pierre-Yves Bon che presta il volto a Capitaine Clément Neuville

Aurélie Vaneck alias Gaëlle Jourdan

Farouk Bermouga come

L’attrice protagonista su Sorrisi e Canzoni tv ha dichiarato

«Questo progetto era così incredibile che era impossibile non farlo» ha spiegato, ammettendo le difficoltà di interpretare due persone identiche fisicamente ma così diverse nel carattere e nella personalità.

«Richiedeva flessibilità mentale. Ho dovuto fare uno sforzo di concentrazione e una ricerca di emozioni soprattutto per interpretare Manon, che come carattere era più lontana da me».

La scogliera dei Misteri: anticipazioni prima puntata di martedì 12 aprile 2022

Nella prima puntata composta da due episodi, nel primo, la protagonista, Lola interpretata da Garance Thenault, 26enne di Bordeaux si trova in Bretagna per un colloquio di lavoro, riceve un sms che la spinge a cercare un articolo di giornale di 25 anni prima. Scopre così che una donna identica a lei è stata trovata morta sotto la scogliera di Port-Blanc.

Nel secondo episodio, Lola incontra Milo Jaouen, che un tempo lavorava per Battaglia, e scopre che l’uomo era con Manon nel giorno della sua morte, ma non è mai stato interrogato dagli inquirenti. La tensione tra Lola e Clément Neuville sale quando lei scopre che le indagini sul delitto sono state chiuse e che il caso non verrà riaperto.