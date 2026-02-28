Tutto pronto per la finalissima del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, saliranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 gli artisti in gara. Ad aprire la serata sarà Francesco Renga con Il meglio di me. L’ultima esibizione in scaletta, prevista intorno all’1:15, sarà invece quella di Eddie Brock con Avvoltoi. Al termine delle performance verranno svelati i 5 finalisti. La proclamazione del vincitore della 76ª edizione del Festival è attesa alle 2:00 circa.

20.40 – Ingresso di Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti

20.42 – Conti dà il via al televoto

20.45 – Francesco Renga – Il meglio di me

20.50 – Chiello – Ti penso sempre

20.55 – Ingresso di Nino Frassica

20.58 – Raf – Ora e per sempre

21.09 – Bambole di Pezza – Resta con me

21.16 – Leo Gassmann – Naturale

21.22 – Malika Ayane – Animali notturni

21.28 – Tommaso Paradiso – I romantici

21.34 – J-Ax – Italia starter pack

21.44 – LDA & Aka7even – Poesie clandestine

21.53 – Serena Brancale – Qui con me

21.59 – Ingresso di Nino Frassica

22.03 – Patty Pravo – Opera

22.09 – Sal Da Vinci – Per sempre sì

22.14 – Ingresso di Andrea Bocelli

22.39 – Elettra Lamborghini – Voilà

22.46 – Esibizione dei Pooh da Piazza Colombo

22.59 – Ermal Meta – Stella stellina

23.05 – Ditonellapiaga – Che fastidio!

23.13 – Nayt – Prima che

23.22 – Arisa – Magica favola

23.28 – Sayf – Tu mi piaci tanto

23.39 – Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana

23.47 – Levante – Sei tu

23.53 – Fedez & Masini – Male necessario

00.01 – Samurai Jay – Ossessione

00.07 – Michele Bravi – Prima o poi

00.19 – Fulminacci – Stupida sfortuna

00.24 – Ingresso di Nicola Savino

00.26 – Luchè – Labirinto

00.38 – Conti invita sul palco Gino Cecchettin

00.42 – Tredici Pietro – Uomo che cade

00.48 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me

00.59 – Dargen D’Amico – AI AI

01.05 – Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

01.10 – Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

01.16 – Eddie Brock – Avvoltoi

01.30 – La classifica dal 30° al 6° posto

01.34 – Televoto aperto per i 5 finalisti

01.44 – Medley di Laura Pausini

01.50 – Stop al televoto

01.51 – Assegnazione dei premi: Critica Mia Martini, Sala Stampa Lucio Dalla, Sergio Bardotti (Miglior testo), Giancarlo Bigazzi (Miglior componimento musicale)

01.59 – Annuncio dei due finalisti.

02.05 – Annuncio del vincitore o della vincitrice.

02.10 – Fine della serata.

Co-conduttrice della serata

Accanto al direttore artistico e conduttore Carlo Conti e a Laura Pausini, presenza fissa di questa edizione, la giornalista Giorgia Cardinaletti accompagnerà la finale con il suo stile sobrio e autorevole. A rendere la serata ancora più vivace ci penserà l’ironia surreale di Nino Frassica, pronto ad alleggerire la tensione della gara con interventi e incursioni imprevedibili.

Andrea Bocelli e i Pooh

Tra i momenti più attesi della serata conclusiva c’è la partecipazione di Andrea Bocelli. Il suo ritorno all’Ariston, teatro simbolico del suo debutto, aggiunge un’emozione che va oltre la competizione e trasforma la finale in un appuntamento capace di unire generazioni diverse davanti alla stessa musica.

A fare da ponte tra passato e presente saranno anche i Pooh, che celebreranno sessant’anni di carriera con un’esibizione in Piazza Colombo, regalando al pubblico un viaggio tra alcune delle pagine più amate del repertorio italiano. Un omaggio che rafforza il legame tra storia e spettacolo, da sempre cifra del Festival.

Presente anche Gino Cecchettin, padre di Giulia

Questa sera salirà sul palco dell’Ariston anche Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre 2023. La sua presenza è stata annunciata da Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai.