Tutto pronto per la finalissima del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, saliranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 gli artisti in gara. Ad aprire la serata sarà Francesco Renga con Il meglio di me. L’ultima esibizione in scaletta, prevista intorno all’1:15, sarà invece quella di Eddie Brock con Avvoltoi. Al termine delle performance verranno svelati i 5 finalisti. La proclamazione del vincitore della 76ª edizione del Festival è attesa alle 2:00 circa.
La scaletta della finale di Sanremo 2026: cantanti in ordine di uscita, orari, ospiti, conduttori e programma di stasera al Festival
Ecco la scaletta di stasera e l’ordine di uscita, minuto per minuto:
20.40 – Ingresso di Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti
20.42 – Conti dà il via al televoto
20.45 – Francesco Renga – Il meglio di me
20.50 – Chiello – Ti penso sempre
20.55 – Ingresso di Nino Frassica
20.58 – Raf – Ora e per sempre
21.09 – Bambole di Pezza – Resta con me
21.16 – Leo Gassmann – Naturale
21.22 – Malika Ayane – Animali notturni
21.28 – Tommaso Paradiso – I romantici
21.34 – J-Ax – Italia starter pack
21.44 – LDA & Aka7even – Poesie clandestine
21.53 – Serena Brancale – Qui con me
21.59 – Ingresso di Nino Frassica
22.03 – Patty Pravo – Opera
22.09 – Sal Da Vinci – Per sempre sì
22.14 – Ingresso di Andrea Bocelli
22.39 – Elettra Lamborghini – Voilà
22.46 – Esibizione dei Pooh da Piazza Colombo
22.59 – Ermal Meta – Stella stellina
23.05 – Ditonellapiaga – Che fastidio!
23.13 – Nayt – Prima che
23.22 – Arisa – Magica favola
23.28 – Sayf – Tu mi piaci tanto
23.39 – Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana
23.47 – Levante – Sei tu
23.53 – Fedez & Masini – Male necessario
00.01 – Samurai Jay – Ossessione
00.07 – Michele Bravi – Prima o poi
00.19 – Fulminacci – Stupida sfortuna
00.24 – Ingresso di Nicola Savino
00.26 – Luchè – Labirinto
00.38 – Conti invita sul palco Gino Cecchettin
00.42 – Tredici Pietro – Uomo che cade
00.48 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me
00.59 – Dargen D’Amico – AI AI
01.05 – Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
01.10 – Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
01.16 – Eddie Brock – Avvoltoi
01.30 – La classifica dal 30° al 6° posto
01.34 – Televoto aperto per i 5 finalisti
01.44 – Medley di Laura Pausini
01.50 – Stop al televoto
01.51 – Assegnazione dei premi: Critica Mia Martini, Sala Stampa Lucio Dalla, Sergio Bardotti (Miglior testo), Giancarlo Bigazzi (Miglior componimento musicale)
01.59 – Annuncio dei due finalisti.
02.05 – Annuncio del vincitore o della vincitrice.
02.10 – Fine della serata.
Co-conduttrice della serata
Accanto al direttore artistico e conduttore Carlo Conti e a Laura Pausini, presenza fissa di questa edizione, la giornalista Giorgia Cardinaletti accompagnerà la finale con il suo stile sobrio e autorevole. A rendere la serata ancora più vivace ci penserà l’ironia surreale di Nino Frassica, pronto ad alleggerire la tensione della gara con interventi e incursioni imprevedibili.
Andrea Bocelli e i Pooh
Tra i momenti più attesi della serata conclusiva c’è la partecipazione di Andrea Bocelli. Il suo ritorno all’Ariston, teatro simbolico del suo debutto, aggiunge un’emozione che va oltre la competizione e trasforma la finale in un appuntamento capace di unire generazioni diverse davanti alla stessa musica.
A fare da ponte tra passato e presente saranno anche i Pooh, che celebreranno sessant’anni di carriera con un’esibizione in Piazza Colombo, regalando al pubblico un viaggio tra alcune delle pagine più amate del repertorio italiano. Un omaggio che rafforza il legame tra storia e spettacolo, da sempre cifra del Festival.
Presente anche Gino Cecchettin, padre di Giulia
Questa sera salirà sul palco dell’Ariston anche Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre 2023. La sua presenza è stata annunciata da Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai.