La sai l’ultima? omaggia Walter Chiari con alcune delle sue barzellette più belle. Nella prima puntata del 21 giugno 2019, infatti, i concorrenti della “digital edition” si sono sfidati nella terza manche dedicata all’amato comico milanese, scomparso nel 1991. Parliamo di: Nicola Cenzato, Willer Collura e Augusto Cottini, rispettivamente in gara nella squadra di Biagio Izzo, Gianluca Fubelli “Scintilla” e Maurizio Battista. In apertura: il video Mediaset con tutte le esibizioni trasmesse stasera su Canale 5. Qui in basso, invece, il filmato col ricordo del popolare “equilibrista della battuta” fatto in tv.