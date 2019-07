Con la vittoria di Willer Collura, si conclude ufficialmente La sai l’ultima? – Digital edition. La puntata finale di venerdì 26 luglio 2019, infatti, ha mostrato la proclamazione del “miglior barzellettiere d’Italia”, dopo un’ultimissima sfida tra i super finalisti rimasti in gara.

Rivediamo, allora, l’intero appuntamento con la finalissima condotta da Ezio Greggio, in questo video Mediaset ufficiale, disponibile in streaming on demand. Qui, nei link in basso, anche tutte le ultime news tratte dall’ultima serata, trasmessa ieri sera, in prima serata su Canale 5:

Venerdì prossimo, 2 agosto, verrà trasmesso Il meglio di quest’ultima edizione de La sai l’ultima?, con Romina Pierdomenico, Nino Formicola e tanti altri nel cast. E chissà che il programma non torni in onda anche l’anno prossimo! Vedremo!