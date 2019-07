Vi ricordate di “Vaffanzum” e di “Amici miei“? Beh, il cast de La sai l’ultima?, guidato da Ezio Greggio, ha ben pensato di omaggiare il famoso film di Mario Monicelli e con una serie di esilaranti promo diffusi su Canale 5. Rivediamo, allora, uno degli spot programmati in tv, in questo recente video Mediaset tratto dalla quinta puntata di venerdì 19 luglio 2019. Nel filmato, disponibile in versione integrale qui in alto, compare anche la “valletta” Romina Pierdomenico nell’inedita di versione di “violinista”.