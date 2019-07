Saranno ospiti a La sai l’ultima?, in “versione inedita”. Parliamo di Romina Power e Giancarlo Magalli, attesi venerdì 5 luglio 2019, in prima serata su Canale 5, nella terza puntata della “digital edition” condotta da Ezio Greggio, insieme a Romina Pierdomenico. Insomma, cosa faranno di bello, la cantante – “metà musicale” di Albano e l’amato conduttore Rai, nel nuovo appuntamento col popolare show della risata? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video Mediaset col nuovo promo in circolazione sulle reti del “Biscione” e tutte le prime anticipazioni del caso.