Ezio Greggio punge Barbara D’Urso per le luci? Nella puntata de La sai l’ultima? di venerdì 12 luglio 2019, il conduttore di Canale 5 ha proposto ai telespettatori un monologo dedicato alle abbronzature, soffermandosi anche sulla luce bianca che avvolgerebbe la conduttrice in tv. Il risultato? “E’ più bianca della neve di Saint Moritz! Ogni volta che la illuminano, Lombardia, Trentino e Val D’Aosta rimangono al buio! Lei non si abbronza, ma, con tutte ‘ste luci che escono dal televisore, a casa gli spettatori sì!” le parole del “mezzobusto” di Striscia la notizia. Ecco qui il video Mediaset con l’intero monologo, andato in onda stasera in prima serata.