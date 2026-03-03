Salta la puntata di oggi, martedì 3 marzo 2026, de “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti. Il fortunatissimo e seguitissimo game show non va in onda, per la prima volta da 8 mesi, nella fasce di access prime time di Canale 5. Cosa è successo? Come mai salta la puntata?

La Ruota della Fortuna non va in onda oggi, perchè?

Una brutta notizia per milioni di telespettatori che tutte le sere attendono il momento dell’access prime time per seguire una puntata de “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti e Samira Lui. Oggi, martedì 3 marzo 2026, per la prima volta in 8 mesi di programmazione il game show non andrà in onda su Canale 5. Come mai La ruota è stata sospesa? Dietro la decisione di Mediaset c’è semplicemente una necessità legata al palinsesto e alla programmazione televisiva.

Il motivo dello stop del game show di Gerry Scotti è legato alla messa in onda in chiaro, in prima serata su Canale 5, della semifinale di andata di Coppa Italia. Una scelta obbligato considerando che i Mediaset ha acquisito i diritti della messa in onda in chiaro della principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A.

Quando torna La Ruota della Fortuna?

La puntata di oggi, martedì 3 marzo 2026, de “La Ruota della Fortuna” non andrà in onda. Dopo mesi “no stop”, il game show è chiamato alla sua prima pausa televisiva per lasciare spazio, dalle ore 20.40, alla messa in onda della partita Como-Inter, la semifinale di andata di Coppa Italia. Ma quando torna in onda il game show di successo condotto da Gerry Scotti e Samira Lui?

Un’attesa davvero brevissima per i fan del fortunatissimo gioco televisivo, visto che l’appuntamento con la prossima puntata de “La Ruota della Fortuna” è confermato per mercoledì 4 marzo 2026 dalle ore 20.37 sempre su Canale 5.