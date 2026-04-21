Sarà un anno davvero particolare per i fans di Affari Tuoi. Il programma dei pacchi di Rai Uno infatti, si prolungherà fino al 19 luglio – segnando un evento senza precedenti – per poi passare il timone a Marco Liorni, con una versione de L’Eredità nella prestigiosa fascia post TG delle 20. Questo è quanto emerge dai palinsesti estivi della TV di Stato approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Stefano De Martino contrasta Gerry Scotti fino al 19 luglio

Non era mai accaduto che il programma condotto da Stefano De Martino si allungasse fino al 19 luglio, e la scelta fatta quest’anno dalla Rai è senza dubbio dovuta alla necessità di contrastare il successo de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e in onda ogni sera su Canale 5.

Il game show di Mediaset ha infatti dato più volte del filo da torcere alla TV di Stato, e i due programmi – che ogni sera si dividono più o meno equamente circa 10 milioni di spettatori – sono stati nei mesi passati protagonisti di un testa a testa il pubblico della fascia oraria cruciale tra i telegiornali e la prima serata.

Ecco allora che da Viale Mazzini hanno deciso di correre ai ripari e – per non lasciare maggiore spazio al programma di Gerry Scotti – schierare Affari Tuoi fino al 19 luglio. In questo modo i due game show dovrebbero chiudere i battenti in contemporanea.

L’Eredità debutta in access time: una scelta azzardata?

Sempre dalle decisioni prese dal CdA riguardo alla programmazione estiva della rete di Stato, emerge che – subito dopo aver salutato Stefano De Martino che tornerà a settembre – i telespettatori di Rai Uno troveranno Marco Liorni alla conduzione di L’Eredità estate.

Sarà infatti il conduttore romano a prendere il timone dell’access time a partire dal 20 luglio. Dopo averci tenuto compagnia in questi mesi con un buon ascolto nel preserale, Liorni condurrà L’Eredità Estate in una veste serale tutta nuova, nello slot orario delle 20:30.

Il “trasloco” in una fascia decisamente insolita sarà una scelta azzardata? Già in passato Liorni – chiamato a esprimersi su una diversa collocazione del suo programma – aveva dichiarato “Sta bene dove sta”.

A dire se la scelta di Viale Mazzini sarà davvero quella vincente, o se invece aveva ragione Liorni, sarà il pubblico: il trasloco del game show dopo il TG1 della sera riuscirà a mantenere un audinece accettabile?