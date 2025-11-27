Dopo il grandissimo successo della prima puntata, bissa l’appuntamento con La Ruota dei Campioni di Gerry Scotti. Questa sera torna lo speciale con protagonisti i campioni de La Ruota della Fortuna. Ecco quando in tv e anticipazioni.

La Ruota dei Campioni quando in tv? Stasera su Canale 5 con ospiti speciali

Stasera, giovedì 27 novembre 2025, dalle 20.40 appuntamento con la seconda puntata speciale de “La Ruota dei Campioni” di Gerry Scotti con Samira Lui. Lo speciale, che vede sfidarsi i campioni de La Ruota della Fortuna torna dopo il grandissimo successo d’ascolti della scorsa settimana. Anche questa sera ritroveremo i campioni della attuale stagione de “La Ruota della Fortuna” che, più di tutti gli altri, hanno conquistato i montepremi più alti.

La puntata di stasera è interamente dedicata a questa speciale competizione con tre sfide tematiche, ciascuna composta da cinque round, con tre giocatori in gara per volta. I tre concorrenti che accumuleranno il maggior guadagno accederanno alla manche finale. Nell’ultimo round il campione che otterrà il montepremi complessivo più alto sarà proclamato Campione dei Campioni. Dopo potrà affrontare “La Ruota delle Meraviglie”puntando al montepremi finale fino a 300.000 euro. Una puntata che si preannuncia davvero imperdibile, visto che in studio ci saranno anche due ospiti: Max Giusti e Al Bano.

La Ruota dei Campioni, gli ascolti

Il ritorno de La Ruota dei Campioni, lo speciale de “La ruota della fortuna” di Gerry Scotti arriva dopo il grandissimo successo della puntata di giovedì 20 novembre 2025. La prima puntata che ha visto trionfare tra i campioni Manuel Bonanomi ha incollato dinanzi alla tv 5.881.000 spettatori totali con uno share del 28% con picchi di 6.678.000 spettatori e del 31.42% di share. Che dire un successo straordinario per il game show dell’access prime time di Canale 5 che si conferma leader indiscusso di questa stagione.

Ricordiamo che “La Ruota della Fortuna” è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy.