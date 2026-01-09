La Ruota dei Campioni di Gerry Scotti torna con il primo appuntamento del 2026 in prima serata su Canale 5. Sulla scia del successo di ascolti e pubblico de “La Ruota della Fortuna”.

La Ruota dei Campioni stasera (9 gennaio) su Canale 5

Stasera, venerdì 9 gennaio 2026, dalle ore 20.40 dopo “La Ruota della Fortuna” va in onda una nuova puntata de La Ruota dei Campioni, lo spin-off del game show campione d’ascolti dell’access prime time.

Gerry Scotti e Samira Lui sono pronti a far compagnia a milioni di telespettatori con un nuovo imperdibile appuntamento. A sfidarsi questa sera i concorrenti proclamati “Super campioni”: ossia tutti coloro che durante le puntata de La Ruota della Fortuna hanno conquistato il titolo di campioni vincendo il montepremi più alto.

Durante la puntata Gerry Scotti e Samira Lui non saranno da soli, visto che ad impreziosire la prima serata ci saranno anche ospiti: il comico Andrea Pucci e il duo musicale dei Ricchi e Poveri. Non cambia il format dello spin-off visto che a sfidarsi saranno 9 campioni suddivisi in gruppi da 3.

La Ruota dei Campioni, come funziona lo spin-off

Durante la puntata speciale de La Ruota dei Campioni di Gerry Scotti ci saranno 9 campioni suddivisi in gruppi da 3. Ognuno di loro dovrà sfidarsi in cinque round ciascuno che presentano temi come i Campioni della TV, ma anche argomenti di musica e cinema. I tre concorrenti che a fine match avranno guadagnato più soldi si sfideranno nell’ultima manche che proclamerà il Campione dei Campioni. Al vincitore spetterà una possibilità davvero unica: girare La Ruota delle Meraviglie per cercare di vincere fino a 300.000 euro.

“La Ruota della Fortuna” è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è l’adattamento italiano del format americano “Wheel of Fortune”, realizzato da Sony Pictures Television e distribuito da Paramount Global Content Distribution insieme ai diritti del format.