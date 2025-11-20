Ci siamo: La Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti approda in prime time per una puntata da non perdere. Scopriamo le anticipazioni e come sarà articolata la serata speciale!

La Ruota dei Campioni stasera in tv: orario su Canale 5

Stasera, giovedì 20 novembre 2025, dalle ore 20.38 appuntamento con la puntata speciale “La Ruota dei campioni” de “La ruota della fortuna” di Gerry Scotti. Il celebre game show di Canale 5, presentato da Gerry Scotti e prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, arriva in prima serata con l’evento “La Ruota dei Campioni”. Una serata speciale che celebra il successo del game show campione d’ascolti dell’access prime time. La Ruota della Fortuna, infatti, è seguita ogni giorno da milioni di telespettatori e questa sera il pubblico potrà assistere ad un vero e proprio torneo tra i nove campioni che hanno conquistato i montepremi più alti della stagione.

Il torneo sarà suddiviso in tre sfide tematiche, ciascuna composta da quattro round, con tre concorrenti per volta. I tre partecipanti che avranno accumulato il guadagno maggiore accederanno alla manche finale.

La Ruota dei Campioni, puntata speciale de La Ruota della Fortuna su Canale 5

L’evento “La Ruota dei Campioni” de “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti vedrà sfidarsi i novi campioni di questa stagione. Alla fine di ogni sfida, i tre vincitori si sfideranno nell’ultima grande sfida per eleggere il Campione dei Campioni che avrà accesso a una versione speciale della prova finale, “La Ruota delle Meraviglie”, arricchita per l’occasione e con un premio massimo fino a 300.000 euro. Al fianco di Gerry Scotti ritroveremo, come sempre, la bellissima Samira Lui.

“La Ruota della Fortuna” è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è l’adattamento italiano del format americano “Wheel of Fortune”, realizzato da Sony Pictures Television e distribuito da Paramount Global Content Distribution insieme ai diritti del format.