Nei giorni scorsi Mediaset ha ufficializzato il ritorno della soap opera turca La Rosa della vendetta nella fascia serale di Canale 5 dal prossimo settembre. La serie turca con Murat Unalmis tornerà così a tenerci compagnia con la seconda stagione sulla rete ammiraglia Mediaset.

La Rosa della Vendetta, seconda stagione presto in TV

La notizia farà sicuramente la gioia dei tantissimi fans La Rosa della vendetta, che dopo aver salutato i loro beniamini nell’ultima puntata della soap – andata in onda lo scorso 12 luglio – attendevano con ansia di poterli ritrovare su Canale 5.

Nelle ultime ore i vertici di Cologno Monzese hanno “ufficializzato” il ritorno della dizi turca sulla rete ammiraglia Mediaset con un video – comparso nel corso degli episodi Beautiful e La Promessa – che informava i fans dell’imminente ritorno di Murat Unalmis e tutti gli altri protagonisti della serie sentimentale turca.

La Rosa della vendetta torna la domenica sera su Canale 5

Le vicende di Gulcemal e Deva torneranno a occupare la fascia serale della domenica, a partire dal 1° settembre, con la seconda stagione.

Prima della pausa estiva abbiamo assistito infatti al finale prima stagione La Rosa della Vendetta. Fin dai primi episodi la soap aveva fatto registrare ottimi indici di ascolto, debuttando con una media di oltre 2,6 milioni di spettatori nella fascia serale e arrivando a sfiorare il 18% di share. Il successo de La rosa della Vendetta è proseguito anche nelle settimane successive quando – nonostante la concorrenza del campionato europeo di calcio 2024 – la soap è riuscita a conquistare ampie fasce di pubblico, raggiungendo i 2,3 milioni di spettatori settimanali con picchi del 17%.

Cosa vedremo nella 2° stagione La Rosa della Vendetta?

Le anticipazioni delle nuove puntate ci rivelano che Zafer – dopo aver ordinato il rapimento di Deva – sarà colta da infarto. Fatale sarà per la donna lo scontro durissimo con il figlio Armagan, che la affronterà rinfacciandole tutte le cattiverie.

Zafer non reggerà il confronto e cadrà a terra. Per ei scatteranno subito i soccorsi, e verrà trasportata e ricoverata in ospedale. I medici faranno di tutto per salvarle la vita. Ci riusciranno? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo anticiparvi che la nuova stagione La Rosa della Vendetta promette continui colpi di scena. Pronti a scoprirli con noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.