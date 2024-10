Cosa accadrà nei tre episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 6 ottobre – su Canale 5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella dodicesima puntata che prenderà il via alle 21:31 e ci terrà compagnia fino alle 23:49 circa. Pronti a scoprire cosa succederà?

Anticipazioni e Spoiler “La Rosa della Vendetta”, puntatata di stasera, 6 ottobre

Il dodicesimo appuntamento con la dizi turca prenderà il via nel momento in cui Gülendam – dopo aver scoperto la relazione tra Mert e Deva – si confronta con il marito. La donna appare sconvolta e in preda all’ira, tanto da meditare di uccidere il consorte, ma Mert con un’abile mossa riesce a far ricadere la colpa di tutto su Deva e calmare lo stato d’animo agitato della moglie.

L’uomo finge di volersi togliere la vita, e la sua messinscena riesce così bene che non solo Gülendam lo perdona, ma promette anche di non dire niente a suo fratello Gülcemal.

La Rosa della vendetta news: Gülcemal chiede a Deva di sposarlo

Nel frattempo Gülcemal e Deva sono in riva al lago, e lui la sorprende chiedendole di sposarlo. La giovane accetta, seppure con un velo di malinconia negli occhi. Deva non è ancora riuscita a trovare il coraggio di confessare all’amato di essere stata l’ex fidanzata di Mert.

Dopo aver riaccompagnato a casa la ragazza, Gülcemal riceve una chiamata da Armagan, il quale lo informa che sua madre si trova in condizioni sempre più critiche. Il protagonista si precipita in ospedale. Gūlcemal è pronto a tutto pur di salvarle la vita, e dopo aver chiamato un famoso chirurgo da Istanbul si dichiara disponibile a donarle il suo sangue.

La Rosa della vendetta, cos’altro accade stasera?

Vefa cerca di convincere Gülendam a non recarsi da Deva, ma la ragazza non lo ascolta. Subito dopo le proibisce di rivelare a Gülcemal la verità su Deva e Mert, per paura che il fratello possa decidere di uccidere suo marito.

Mentre Deva fa colazione con il padre e la sorella, Gülendam irrompe nella stanza e fa una scenata. Ibrahim intanto è devastato all’idea che la figlia sposi Gülcemal, e dice a Gara che – se non riuscirà a impedire questo matrimonio – lui rivelerà a Deva che lei è sua madre.