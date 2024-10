Cosa accadrà nei tre episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 27 ottobre – su Canale 5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella quindicesima puntata che prenderà il via alle 21:31 e ci terrà compagnia fino alle 23:21 circa. Tutti pronti a scoprire cosa succederà negli episodi in onda stasera?

La Rosa della Vendetta, spoiler al 27 ottobre

La serie tv turca drammatica è pronta a regalarci nuovi emozionanti colpi di scena. Le vicende riprenderanno con Gülcemal che troverà un modo per punire Deva e Mert. La sua azione sarà davvero terribile: i due saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto senza mai potersi guardare negli occhi!

La punizione escogitata da Gülcemal avrà forti ripercussioni anche nei rapporti con sua sorella. Quando Gülendam scoprirà cosa avrà fatto a suo marito, la donna deciderà di allontanarsi dal fratello insieme a Mert, visto che la situazione per lui si sarà fatta davvero troppo pericolosa.

Anche Deva reagirà in malo modo alla provocazione subita. Dapprima cercherà di far ragionare il marito, tornando a ribadire che non prova più niente per Mert, poi – quando si accorgerà che ogni suo tentativo fallisce – la donna finirà per allontanare anche Gara e Vefa accusandoli di tradimento.

Sotto le minacce del marito, Deva si sentirà sola e distrutta, e sarà costretta ad allontanare anche Armagan e Ipek. La donna fingerà di essere felice e rinuncerà all’aiuto dei due, che invece vorrebbero allontanarla da quella casa degli orrori.

Anticipazioni La Rosa della Vendetta, Ibrahim non si arrende

Nonostante sia stato allontanato da Deva, Ibrahim non si arrenderà e chiederà aiuto a Gara per riuscire a portare via la donna da quella casa. Tuttavia la madre di Deva non sarà convinta, e vorrà accanto a sé sia la figlia che il genero.

Intanto Gülendam si preparerà a lasciare la Turchia con il marito, per trasferirsi in Italia. Il loro piano però subirà un intoppo quando – al momento di acquistare i biglietti – la donna si renderà conto che il fratello avrà bloccato tutte le sue carte di credito. Quando tornerà indietro per affrontarlo, Gülcemal si mostrerà irremovibile: se lei deciderà di andarsene dovrà cavarsela da sola, senza più il suo sostegno economico.

Nonostante le minacce del fratello, la donna sarà intenzionata a partire. Mert però – davanti alla prospettiva di una vita misera – finirà per cedere alle condizioni di Gülcemal e sottomettersi al suo volere. La reazione dell’uomo farà infuriare Gülendam, che non esiterà a lasciarlo e prepararsi a partire da sola.

La Rosa della Vendetta, finale di stasera 27 ottobre

Nell’ultima puntata La Rosa della Vendetta in onda stasera, il medico informerà Gülcemal che la malattia che affliggerà Deva sarà di natura psicosomatica. La donna soffrirà di un malessere dovuto a un profondo turbamento emotivo.

Nel frattempo Ipek dirà a Ibrahim che Armagan le ha dichiarato il suo amore e che sarà in procinto di trasferirsi a Londra per ricominciare da capo. Prima di partire, Armagan saluterà Gülendam assicurandole che non le farà mai mancare il suo sostegno.

Mert si recherà in banca per ritirare tutti i suoi risparmi in vista della fuga, ma verrà intercettato da Gülendam mentre sarà al telefono per definire gli ultimi preparativi.

Zafer chiederà a Ipek di fermare Armagan, promettendole in cambio di separare Deva da Gülcemal.