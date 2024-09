Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 22 settembre – su Canale 5.La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alle 00:05 circa. Pronti a scoprire cosa succederà?

Anticipazioni La Rosa della Vendetta, puntata del 22 settembre

Deva si è rifugiata nella casa di campagna del nonno insieme a suo padre Ibrahim e sua sorella Ipek. La giovane chiama Gara per scusarsi di essere partita senza salutarla, senza però darle il nuovo indirizzo per paura che Gülcemal possa scoprirlo. Durante la conversazione viene però a sapere che lui – nell’ultimo mese – è sempre rimasto chiuso nella sua stanza.

Alla fine Gülcemal decide di uscire e riprendere in mano la propria vita, e la prima cosa che fa è chiedere a Vefa di indagare sul passato di Mert, L’uomo è convinto che possa essere proprio lui la spia.

Vefa scopre che Mert è l’ex fidanzato di Deva, e non sa come dirlo al suo capo. Vefa vorrebbe anche condividere con Gulendam quanto ha scoperto sul marito, ma prima che lui possa farlo la donna gli dice di essere felice perché ha appena scoperto di aspettare un figlio.

La Rosa della Vendetta, spoiler al 22 settembre

Zafer incontra il Sindaco, e lui le dice che il suo progetto sarà finanziato anche da una fondazione. La donna è felice per la notizia, ma ignora che dietro alla fondazione ci sia in realtà suo figlio. Poco dopo Zafer scopre il nuovo indirizzo di Deva e lo comunica a Mert, che a sua volta lo da a Gülcemal.

Quest’ultimo decide di invitare la giovane a passare insieme un pomeriggio al maneggio e poi a cena, e durante l’incontro le racconta qualcosa sul suo passato. Deva scopre così che Gulcemal ha ucciso il padre di Armagan qyìuando era piccolo, vivendo come un senzatetto fino al momento in cui è stato accolto da Gara, che gli ha fatto da mamma. Le racconta anche di aver lavorato sulle navi dove ha conosciuto un uomo molto ricco al quale ha salvato la vita e che per sdebitarsi gli ha insegnato come diventar ricco.

La Rosa della Vendetta, cos’altro accade?

Vefa affronta Mert e gli dice di aver scoperto tutta la verità su di lui, e di essere intenzionato a raccontare tutto a Gülcemal. Mert però gli dice che – se lui dovesse morire o essere costretto a fuggire – Gülendam non riuscirebbe a superare il dolore.

Tuttavia la verità potrebbe avere ormai le ore contate, perché Gülcemal – dopo cena – propone a Deva di aiutarlo a combattere Zafer e la ragazza accetta.