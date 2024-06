La Rosa della Vendetta – la serie TV di Canale 5 con Murat Ünalmış – sta conquistando il pubblico italiano. Nel prossimo appuntamento previsto per venerdì 28 giugno potremmo assistere a due nuovi episodi inediti. Cosa accadrà nelle puntate in onda nel serale della rete ammiraglia Mediaset, che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alle 23:34 circa? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntate di venerdì 28 giugno

Nel quarto appuntamento con La Rosa della Vendetta Gulendam dopo un incidente andrà dal fratello con Mert. Deva scoprirà così che il fidanzato si è sposato e aspetta un figlio.

Gulendam ha sposato Mert, ma non la ama e non l’amerà mai. Questo è quanto emergerà dalla conversazione con la moglie. Gulendam – alla luce di questa rivelazione – offrirà al marito il suo aiuto per farlo fuggire lontano. Purché sia presente con il figlio che aspettano, la donna gli.prometterà di aiutarlo a scappare da tutti, perfino dal fratello.

La Rosa della vendetta anticipazioni: Deva si reca in ospedale dal padre

Nel frattempo Gülcemal deciderà di accontentare Deva e di accompagnarla a fare visita al padre che si troverà ancora in ospedale.

Ma le sorprese per la giovane donna non finiranno qui. Gülcemal infatti le dirà anche che – se non sarà lei stessa a voler restare con lui entro la sera successiva – la lascerà andare. Deva deciderà di restare con Gülcemal, nonostante le richieste di Ipek di andare via con lei.

La Rosa della Vendetta, cos’altro accade?

Armagan si recherà da Gulcemal, per chiedergli come mai conosce sua madre Zafer. Lui non darà risposta, e chiederà al ragazzo di poterlo incontrare sempre in riva al lago per instaurare un rapporto d’amicizia.

Amargan continuerà a cercare tra gli oggetti appartenuti in passato alla madre, per scoprire qualcosa di più, fino a quando non troverà delle vecchie foto che ritraggono Zafer con due bambini sconosciuti. Chi saranno? Amargan non ne avrà idea, ma sentirà che quei due bambini rappresentano un punto di svolta importante per le sue ricerche.

Non vi riveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo anticiparvi che il fiuto di Amargan si dimostrerà fondato. Quella foto riuscirà infatti a far luce sul passato di sua madre Zafer, e lo porterà a una sconvolgente verità.