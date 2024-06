La Rosa della Vendetta – la serie TV di Canale 5 con Murat Ünalmış – sta conquistando il pubblico italiano. Nel prossimo appuntamento previsto per venerdì 21 giugno potremmo assistere a due nuovi episodi inediti. Cosa accadrà nelle puntate in onda nel serale della rete ammiraglia Mediaset, che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 23:07 circa? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntate di venerdì 21 giugno

Nel primo appuntamento serale vedermo Deva che – sebbene con una caviglia rotta – riuscirà a fuggire. La giovane si dirigerà verso il bosco, ma Gülcemal la inseguirà e la raggiungerà.

Al culmine della disperazione Deva impugnerà allora una pistola e farà fuoco. La pallottola raggiungerà Gülcemal al petto, ferendolo gravemente. Riuscirà a salvarsi?

L’imprenditore rischierà di morire dissanguato e implorerà Deva di aiutarlo, mostrando così uno spaccato di vulnerabilità assolutamente inedito per il personaggio.

Parallelamente crescerà la tensione anche all’esterno della villa. Ipek tenterà di far intervenire la polizia nell’abitazione del malvagio imprenditore, ma senza successo. Le forze dell’ordine non potranno introdursi in casa a causa della mancanza di un mandato. La situazione si complicherà ulteriormente quando Gülcemal dovrà affrontare un’operazione d’urgenza senza anestesia e in casa. L’imprenditore si rifiuterà di recarsi in ospedale per non dover dare spiegazioni sulla sua ferita, e Deva sarà costretta a prendersi cura del suo aguzzino.

Dopo una notte difficile l’uomo si riprenderà, ma dovrà vedersela con Zafer, infuriata perché lui le avrà soffiato i migliori clienti, attratti dai decori delle stoffe di Deva.

La Rosa della vendetta anticipazioni: il racconto sconvolgente di Deva

Deva – sebbene affamata – si rifiuterà di mangiare il menemen che le offrirà Gülcemal. Lui le imporrà di mangiarlo per rispetto alla tavola, ma lei continuerà a rifiutarsi.

Tra le lacrime racconterà a Gülcemal che aveva soli 4 anni quando sua madre – che aveva appena cucinato il menemen – andò ad aprire la porta e non tornò più. La donna fu ritrovata poco dopo senza vita.

La Rosa della Vendetta, cos’altro accade?

Nel frattempo Mert scoprirà gli eventi tragici che hanno colpito la sua ex famiglia. Uno dei suoi amici gli rivelerà che Ibrahim è stato colto da infarto e che il laboratorio di famiglia è stato distrutto in un incendio.

Mert scoprirà anche che Deva è tenuta prigioniera nella casa di un uomo crudele. Tutto questo farà emergere una serie di conflitti irrisolti, e Mert deciderà di confrontarsi apertamente con sua moglie dichiarandole senza mezzi termini che non potrà mai amarla.

Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che non mancheranno i colpi di scena, in questa nuova serie turca che ha tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico italiano. Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vicende e gli intrighi di questa nuova soap di successo.