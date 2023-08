Con la decima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda oggi – domenica 6 agosto alle 21.18 su Canale 5 – proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume ambientata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina. Cosa ci attende nell’appuntamento di stasera con La Ragazza e l’Ufficiale? Scopriamolo insieme.

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni decima puntata, domenica 6 agosto in prima serata su Canale 5

Prosegue l’appuntamento con la soap turca Kurt Seyit ve Şura che, con la decima puntata in onda stasera – domenica 6 agosto – cambia giorno di programmazione. Come sempre troveremo ad attenderci tre puntate. Curiosi di sapere cosa accadrà ai protagonisti? Di seguito la trama degli episodi 28, 29 e 30 della serie tv in onda stasera – domenica 6 agosto – sulla rete ammiraglia Mediaset.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 28 – Sura in partenza?

La zia di Sura acquista due biglietti per l’Inghilterra per la ragazza e Valentina, ma mentre quest’ultima ne è entusiasta, Sura non vuole lasciare il paese dove vive Seyit. Alya scopre che Sura sta per partire e avverte il ragazzo, cercando di convincerlo a parlare con lei. Poi Alya confessa a Sura che Seyit la ama moltissimo e la osserva ogni giorno, senza trovare il coraggio di parlare con lei. Sura – quando scende in strada – si guarda intorno sperando di vedere il volto di Seyit.

Nel frattempo non si hanno ancora notizie di Yahya. Guzide è molto preoccupata, ma non può fare a meno di provare dei sentimenti – ricambiati – per Celil. Seyit decide di parlare con Sura.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 29 – Seyit viene ferito

Mentre Seyit e Sura discutono un uomo spara a Seyit, ma fortunatamente lo manca. Il giovane si avventa su di lui, ma durante la colluttazione parte un colpo che ferisce Sura. Seyit la porta subito in ospedale dove la ragazza viene operata. I medici riescono a estrarre il proiettile e Sura viene dichiarata fuori pericolo, ma Valentina capisce che sua sorella – finché avrà una relazione con l’uomo – sarà esposta a un costante pericolo. Seyit ha troppi nemici.

La sorella di Sura ne parla con Seyit, e lui capisce che Valentina ha ragione, perciò le scrive una lettera di addio. Ali, Binnaz e Guzide – una volta saputo dell’incidente – si recano in ospedale a trovare Sura, giungendo nella sua stanza nel momento in cui la giovane sta leggendo la lettera si Seyit. Nel frattempo Billy parla con Petro, che si rivela essere colui che aveva assoldato l’uomo che avrebbe dovuto uccidere Seyit.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 30 – l’albergo è in fiamme

Seyit cerca di intimidire il tenente Billy, ma quest’ultimo reagisce con molta forza. Dopo aver fatto uccidere Lola da Petro, l’uomo assolda un sicario per appiccare un incendio all’albergo. Fortunatamente l’intervento di Seyit e Celil riesce a impedire che qualcuno possa rimanere ferito tra le fiamme. Celil, cercando di convincere Sura a parlare con Seyit, scopre che la ragazza crede che lui l’abbia tradita con Ayse.

Nel frattempo Sura viene dimessa dall’ospedale e si prepara per la partenza, ma quando viene a sapere dell’incendio corre all’hotel e giura a Seyit che non lo lascerà mai. Proprio in quel momento arriva il tenente Billy per arrestare Seyit, con l’accusa di aver ucciso la baronessa. Il tenente afferma di aver trovato – nella borsa della vittima – un biglietto nel quale era scritto che se le fosse accaduto qualcosa avrebbero dovuto ritenere responsabile Eminof.

Dove vedere la decima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La decima puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.18 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

