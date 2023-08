Spoiler de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – domenica 27 agosto alle 21.50 su Canale 5. Proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume il cui titolo originale è Kurt Seyit ve Şura. Cosa vedremo negli episodi inediti di stasera?

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni tredicesima puntata, domenica 27 agosto in prima serata su Canale 5

Si rinnova l’appuntamento domenicale con la serie TV ambientata durante la Prima Guerra Mondiale tra Istanbul, San Pietroburgo e l’Ucraina che da stasera viene proposta con due soli episodi inediti. Curiosi di sapere qualcosa di più sulle vicende che stasera dovranno affrontare i protagonisti? Di seguito la trama degli episodi 37 e 38 della serie tv in onda stasera – domenica 27 agosto – sulla rete ammiraglia Mediaset.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 37 – Sura conosce Serge

Emine rifiuta la proposta di Kurt Seyit di poter prendere la mano di Murvet in matrimonio. Le parole di Emine feriscono profondamente l’uomo, soprattutto in riferimento a Sura, e lui cerca conforto parlandone con Celil. La notizia si diffonde velocemente, arrivando anche alle orecchie di Binnaz, Ali e Alya. Quest’ultima si reca subito da Sura per condividere il racconto.

Nel frattempo, Binnaz cerca di convincere Emine a tornare a Pera, in modo tale da far sì che il figlio faccia una richiesta tradizionale per Ayse.

Più tardi Şura fa la conoscenza di Serge, un giovane francese che sostiene che Şura assomigli molto alla sua defunta moglie. Valeninta esorta Şura a incontrare nuovamente l’affascinante francese, e alla fine riesce a convincerla. Nel frattempo si discute del fidanzamento di Hakki con Aysha. Kurt e Lütfu si incontrano con Burham fuori dalla prigione.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 38 – Burhan viene ucciso

Durante di una sparatoria con le guardie, Burhan perde la vita e Kurt viene ferito gravemente. Lütfu lo porta a casa, dove viene curato da Murvet. Sarà la giovane donna a occuparsi di lui e a rimetterlo in sesto. Nel frattempo Petro seduce Alya.

Dopo una serata trascorsa in compagnia di Petro, Alya scopre la sua connivenza con il capitano William. Per questo motivo Alya decide di informare Kurt del punto esatto in cui si trova il nascondiglio di Petro. I due si recano là per appropriarsi del bottino che è custodito in quel luogo.

Ayşe sorprende Güzide mentre si sta recando – in gran segreto – a trovare Celil. Durante una discussione Guzide rimane vittima di un tragico incidente e perde il bambino che portava in grembo.

Emine cede e acconsente a dare la mano di Murvet a Seyit, e i due iniziano a programmare le nozze. Il giorno del matrimonio Şura scopre la verità e si precipita all’albergo ma arriva tardi: Kurt sta per convolare a nozze con Murvet!

Dove vedere la tredicesima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La tredicesima puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.50 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

