Con la quinta puntata de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – venerdì 7 luglio alle 21.40 su Canale 5 – proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume ambientata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina. Cosa ci attende nel prossimo appuntamento La Ragazza e l’Ufficiale? Scopriamolo insieme.

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni quinta puntata, venerdì 7 luglio in prima serata su Canale 5

Cresce l’attesa per scoprire quali altre vicissitudini si troveranno ad affrontare Kıvanç Tatlıtuğ nel ruolo di Seyt Eminof e Farah Zeynep Abdullah nel ruolo di Sura. Dopo aver scoperto che anche il padre dell’ufficiale turco al servizio dello zar è pronto a ostacolare l’amore del figlio e di Sura – una nobildonna russa – per fare impegnare il figlio con una ragazza turca, assisteremo alle conseguenze del gesto di Mehmet Eminof, che non ha esitato a ripudiare il figlio per la sua scelta sentimentale. La decisione del padre di Seyit non ha trovato l’appoggio del resto della famiglia.

Anticipazioni La Ragazza e l’Ufficiale quinta puntata

La quinta puntata de La ragazza e l’Ufficiale, corrisponde a tre episodi del period drama che, ricordiamo ha in totale 21 episodi nella narrazione turca. Venerdì 7 luglio, in prima serata su Canale 5 vedremo gli episodi 13,14 e 15. Di seguito, ecco le anticipazioni del quinto appuntamento, in onda venerdì 7 luglio.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 13 -Seyit si scontra ancora con il padre

Sura scrive una lettera alla sorella Valentina, nella quale le confida di sentire molto la sua mancanza. Sura confessa alla sorella che vorrebbe tanto averla vicina, per poterle mostrare quanto sono affettuosi i genitori di Seyit, mentre in realtà non vede l’ora di fuggire con il fidanzato e lasciare il luogo in cui si trova. Il ragazzo intanto – tornato alla fattoria per parlare con i genitori – ha un nuovo scontro con il padre. Seyit si fa coraggio e annuncia alla famiglia che è in procinto di partire con la donna che ama.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 14 – i genitori di Seyit vengono uccisi

Alle prime luci dell’alba i ribelli raggiungono la tenuta degli Eminof, pronti a uccidere Mehmet. Seyit e Celil – allertati da Mahmut – giungono sul posto per prestare soccorso, ma il loro aiuto si rivela inutile. Alla fine dello scontro entrambi i genitori di Seyit perdono la vita. Nel frattempo Tatya – rifugiatasi nel mulino con Sura – ha un malore. Aiutata da Ismail e Seher la ragazza cerca di portarla da un medico, ma Tatya muore durante il tragitto.

Petro continua a tramare alle spalle di tutti e cerca di uccidere Misa, appena arrivato ad Alusta. Osman osserva la scena e Petro è costretto a sparargli facendo poi ricadere la colpa su Misa. Seyit si vendica uccidendo Misa, senza lasciargli la possibilità di spiegarsi. Osman non è ancora deceduto e il fratello tenta di portarlo in salvo con una barca, sulla quale è riuscita a salire anche Sura.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 15 – Seyit e Sura cacciati dall’hotel

Seyit e Sura si trovano a Istanbul, ma vengono cacciati via dall’albergo nel quale alloggiano, divenuto quartier generale degli inglesi. I due si recano al consolato con la speranza di trovare il nome dei parenti di Sura tra le persone sbarcate della nave proveniente dalla Russia, poi fanno amicizia con Yahya e la sua famiglia e gli raccontano la loro storia.

Nel frattempo, sulla nave Petro scopre che Celil è ubriaco e cerca soldi per pagare i suoi debiti di gioco. Celil cerca di farlo ragionare, spiegandogli che – finché si trovano a Istanbul – dovrà mantenersi sobrio, perché il proiettile che era destinato a loro non smetterà di inseguirli fino a quando non metteranno piede in Inghilterra.

Dove vedere la 5° puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La quinta puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.40 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

