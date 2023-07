Con la settima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – venerdì 21 luglio alle 21.40 su Canale 5 – proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume ambientata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina. Cosa ci attende nel prossimo appuntamento La Ragazza e l’Ufficiale? Scopriamolo insieme.

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni settima puntata, venerdì 21 luglio in prima serata su Canale 5

Proseguono le vicende di Seyit Eminof e Sura – interpretati rispettivamente da Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah – che stasera si troveranno ad affrontare nuovi problemi.

Come di consueto nell’appuntamento del venerdì sera Canale 5 propone tre episodi inediti della serie tv drammatica turca. Di seguito, ecco le anticipazioni degli episodi 19,20 e 21 in onda oggi, venerdì 21 luglio.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 19 – Seyit costretto a mentire a Sura

Dopo aver trascorso un’intera giornata a cercare informazioni sulla famiglia di Sura, i due protagonisti fanno ritorno all’hotel Cheref, dove trovano ad attenderli Ali e Yahya. I due consegnano una lettera a Seyit, scritta dalla baronessa Lola. Dalla lettera Seyit apprende che le armi che stavano contrabbandando sono state sequestrate, e Galip è stato fatto prigioniero.

Seyit deve escogitare un piano per risolvere la situazione, ed è costretto ad agire all’insaputa di Sura. Il giovane deve mentire alla ragazza per non metterla in pericolo.

Nel frattempo anche Sura riceve una lettera, che le viene consegnata dal tenente Billy. La lettera è stata scritta da sua zia per informarla che Valentina è a Istanbul. La notizia riaccende le speranze di Sura.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 20 – Sura affronta Petro

Sura discute con Petro e gli dice che non ha più voglia di ascoltare le sue insinuazioni su Seyit. Tuttavia la giovane – dopo aver visto il suo amato a casa della baronessa – non può fare a meno di chiedersi cosa stia accadendo. Pur essendo preoccupata la ragazza decide di non chiedere a Seyit nessuna spiegazione, al contrario di Petro che invece decide di chiedere delucidazioni a Lola. La baronessa però continua a fare il suo doppio gioco. Riza viene convocato dal tenente Billy per incassare la sua percentuale sul contrabbando di alcolici e lo sprona a non abbassare la produzione. L’uomo coinvolge così nella sua attività Alya.

Seyit torna e Yahya gli chiede di mantenere il segreto sul traffico d’armi. La serata passa tranquilla a tavola, ma subito dopo cena Sura e Seyit hanno una discussione. L’uomo decide di fare due passi con Ali, che lo sprona a riflettere sul suo rapporto con Sura. Yahya inizia a notare che lo sguardo di Guzide si addolcisce quando incontra gli occhi di Celil e chiede alle donne di casa di non dare troppa confidenza all’uomo.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 21 – Seyit chiede la mano di Sura

Seyit chiede a Sura di sposarlo e la ragazza accetta. I due si recano al consolato per ottenere il nullaosta per il matrimonio, ma nel frattempo il tenente ordina di perquisire l’albergo. Celil – avvisato da Guzide – si reca a dare un’occhiata e si scontra con il tenente, che lo minaccia di farlo rimpatriare.

Seyit sa che il rimpatrio equivarrebbe a una condanna a morte, e cerca di convincere il tenente a essere indulgente. Quest’ultimo però non vuole sentire ragioni e Seyit è costretto a chiedere aiuto alla baronessa. Lei gli presenta il colonnello delle truppe inglesi.

Petro – venuto a sapere da Sura del matrimonio – decide di dare al tenente le informazioni chiedendo in cambio un impedimento alle nozze tra Seyit e Sura. Poi dona a Sura il fermaglio di Valentina – recuperato in un banco dei pegni – riaccendendo nella giovane la speranza.

Dove vedere la 7° puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La settima puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.40 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

Per rimanere aggiornati sulle vostre serie TV preferite continuate a seguirci.