Mediaset Infinity, la piattaforma streaming e on demand attraverso cui è possibile godere di film, serie tv e programmi originali oltre che il palinsesto dei canali generalisti Mediaset, da qualche anno propone degli appuntamenti che affiancano il lungo cammino dei reality show in onda. A tal proposito programmi di prossima partenza saranno La Pupa Party e de L’Isola Party. Vediamo chi saranno i conduttori.

La Pupa Party: Dayane Mello e Andrea Dianetti conducono dal 15 Marzo

Dayane Mello, insieme all’attore e conduttore Andrea Dianetti, condurrà la Pupa Party. Un appuntamento settimanale, il martedì sera, a partire dalle ore 20:30 su Mediaset Infinity.

Se la sua amica Soleil Anastasia Sorge, reduce dal Grande Fratello Vip 6, sarà una dei tre giudici dello show di Barbara D’Urso su Italia 1, Dayane Mello debutta ufficialmente alla guida di un programma come l’altra sua amica Giulia Salemi (Salotto Salemi, GF Vip Party).

Il ritorno televisivo italiano della modella brasiliana era molto atteso dal suo fandom composto da oltre 1 milione di follower su Instagram. La Pupa Party è la sua prima esperienza da conduttrice e non vede l’ora di iniziare. All’interno de La Pupa Party ci saranno ospiti e verranno letti i tweet del pubblico in modo da creare contenuti interattivi.

L’Isola Party: Ignazio Moser e Valentina Barbieri alla conduzione dal 21 Marzo

Ignazio Moser, invece, condurrà L’Isola Party a partire dal 21 Marzo. Ad affiancarlo ci sarà l’imitatrice digitale dei vip Valentina Barbieri. Commenteranno le gesta e le liti dei naufraghi della nuova Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Lo scorso anno era un naufrago e proprio per questo motivo, Ignazio Moser saprà raccontare i retroscena di certe dinamiche. Si cimenta alla conduzione nonostante abbia già avuto esperienze simili condivise con la fidanzata Cecilia Rodriguez.

La Pupa Party e L’Isola Party, così come il GF Vip Party, sono diventate delle ottime opportunità di gavetta per future e futuri conduttori. Se lo spazio sui canali generalisti non c’è, sono le piattaforme streaming a diminuire il gap generazionale affinché non si arrivi troppo tardi quando i Big della TV andranno in pensione.