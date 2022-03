È andata in onda questa sera, martedì 15 marzo 2022, la prima puntata della nuova edizione del programma “La Pupa e il Secchione Show” condotto su Italia 1 da Barbara d’Urso. Dopo la presentazione della giuria composta da Federico Fashion Style, Antonella Elia, in collegamento da casa causa Covid, e Soleil Sorge, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, Barbara d’Urso presenta i concorrenti della nuova edizione del programma. Durante la serata vengono formate anche le coppie composte dai pupi in coppia con le secchione e le pupe in coppia con i secchioni.

“La Pupa e il Secchione Show”: le coppia di concorrenti

Le coppie formatesi questa sera durante la prima puntata del programma “La Pupa e il Secchione Show” sono le seguenti:

La secchiona Valentina Matteucci in coppia con il pupo Alessio Tripi;

in coppia con il pupo Il secchione Aristide Malnati con la pupa Flavia Vento;

con la pupa Il pupo Francesco Chiofalo con la secchiona Annaclara Hellwig;

con la secchiona La secchiona Ilaria Bruni insieme al pupo Denis Dosio , 21 anni, influencer, performer;

insieme al pupo , 21 anni, influencer, performer; La pupa Maria Laura De Vitis ex fidanzata di Paolo Brosio con il secchione Gianmarco Onestini, ex cognato di Soleil Sorge;

ex fidanzata di Paolo Brosio con il secchione ex cognato di Soleil Sorge; La pupa Mila Suarez modella ed ex compagna di Alex Belli in coppia con il secchione Mirko Gangitano fidanzato di Guenda Goria e amico di Alex belli;

modella ed ex compagna di Alex Belli in coppia con il secchione fidanzato di Guenda Goria e amico di Alex belli; Il secchione Alessandro De Meo che per tutta la settimana sarà in compagnia di ben due pupe: Asia Valente 25 anni, influencer, campionessa di twerk ed ex concorrente del GFVIP, e Emy Buono , 23 anni, cubista napoletana. Durante la prossima puntata il secchione dovrà scegliere quale sarà la sua pupa definitiva;

che per tutta la settimana sarà in compagnia di ben due pupe: 25 anni, influencer, campionessa di twerk ed ex concorrente del GFVIP, e , 23 anni, cubista napoletana. Durante la prossima puntata il secchione dovrà scegliere quale sarà la sua pupa definitiva; Il secchione Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera che si è portato a casa un montepremi di circa 800 mila Euro con la pupa Vera Miales fidanzata di Amedeo Goria;

campione di Caduta Libera che si è portato a casa un montepremi di circa 800 mila Euro con la pupa fidanzata di Il secchione Orlando Puoti con la pupa Laura Comaschi;

Le pupe ancora in cerca di secchioni

In cerca ancora dei loro secchioni ci sono le pupe Nicole Di Mario, 25 anni, Miss Europe Continental e Paola Caruso che entrerà in gioco la prossima settimana dopo essere stata ricoverata in ospedale qualche giorno fa.

La villa che ospiterà i concorrenti del programma “La Pupa e il Secchione Show”

I concorrenti soggiorneranno all’interno di una bellissima villa alle porte di Roma. La location è dotata di ogni confort e sarà teatro delle avventure dei protagonisti del programma.