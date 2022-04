Si preannuncia una Finale de La Pupa e il Secchione Show davvero scoppiettante. Le anticipazioni che circolano sul web oggi svelano che Elena Morali dapprima discuterà animatamente con Barbara d’Urso e si prenderà un bel “Barbie Cazziatone”, poi coronerà il suo sogno d’amore ricevendo, oltre ad una bella sorpresa, la proposta di matrimonio dall’amato Luigi Mario Favoloso.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della Finale

A quanto pare è stata registrata la Finale de La Pupa e il Secchione Show. Anticipazioni sono così trapelate sui social. Si vocifera che se ne vedranno delle belle nel programma di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso. Cosa accadrà? Ebbene in primis Elena Morali litigherà con la conduttrice. Il motivo? Sfortunatamente non è dato saperlo. La tensione salirà però alle stelle e la bionda Pupa perderà le staffe. Alcune fonti dicono che arriverà a liberarsi del microfono lanciandolo a terra. Sarà davvero così? Per scoprirlo occorrerà sintonizzarsi su Italia 1.

Ritornata in studio, dopo la sfuriata, Elena Morali riceverà la sgridata di Barbara d’Urso che le farà capire di essersi sbagliata e le dirà di non aver gradito il suo comportamento. La puntata terminerà così? Certo che no. La bella Pupa che ha preso il posto di Flavia Vento a cospetto dell’ex del GF VIP Aristide Malnati, detto Mummy, riceverà una stupenda sorpresa.

Elena Morali e la proposta di matrimonio a La Pupa e il Secchione Show

A quanto pare dopo che molti concorrenti hanno ricevuto gradite sorprese, tanto che Luca Onestini ha potuto rivedere il fratello mentre uno dei secchioni ha potuto riabbracciare la fidanzata famosa, ovvero Guenda Goria, anche Elena potrà rivedere il suo amato.

In studio farà, infatti, il suo ingresso Luigi Mario Favoloso. Tutto qui? A quanto pare no. Il giovane napoletano, ex di Nina Moric, dopo aver sposato Elena Morali fuori dall’Italia, chiederà alla bella Pupa di sposarlo davanti a tutti anche nel nostro Paese ufficializzando così una volta per tutte la loro unione.

Siamo certi che i telespettatori più romantici non vedranno l’ora di vedere come Luigi Mario Favoloso farà la fatidica proposta. Lo vedremo in ginocchio? Porterà con sé un anello prezioso? La curiosità è tanta. Sicuramente sarà per la coppia un bel passo in avanti visto oltretutto che prima della partecipazione di Elena al programma di Barbara d’Urso si era vociferato sulla possibilità che Luigi Mario Favoloso non approvasse la scelta della compagna.