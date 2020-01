Tutto pronto per la seconda puntata de “La Pupa e il Secchione e Viceversa“, il programma cult condotto da Paolo Ruffini che la scorsa settimana ha registrato un vero e proprio record di ascolti su Italia 1. Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata in onda questa sera, martedì 14 gennaio 2020.

La Pupa e il Secchione 2020, seconda puntata

Martedì 14 gennaio 2020 alle ore 21.25 circa va in onda la seconda puntata de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, la versione completamente rinnovata del reality show condotto quest’anno da Paolo Ruffini che potrà contare sul supporto della pupa Francesca Cipriani.

Per la seconda puntata un parterre di ospiti: il re delle televendite Giorgio Mastrota, il conduttore ed attore Michele Mirabella e la politica Alessandra Mussolini.

La seconda puntata si apre con il momento de “Il Ripensamento” che consiste nella possibilità di modificare la composizione delle coppie protagoniste di questa edizione. Un momento che regalerà al pubblico da casa tante risate, ma ai diretti interessanti sicurante qualche momento difficile. Spazio poi alle prove del programma: a cominciare da “Prova Materessi” che vedrà i concorrenti trasformarsi in televenditori di materassi. A giudicare la loro prova di vendita sarà il re delle televendite Giorgio Mastrota!

La Pupa e il Secchione e viceversa, seconda puntata

Per la “Prova Anatomia”, invece, giudice è Michele Mirabella, mentre per la “Prova Burlesque” i concorrenti saranno giudicati dall’attrice e ballerina Aurora Staltieri. Infine, ultima prova quella “Bagno di cultura” giudicata da Alessandra Mussolini.

Ricordiamo che “La Pupa e il Secchione e viceversa” è anche digital. Sul sito ufficiale di Mediaset Play, infatti, è possibile seguire in streaming la puntata, ma anche rivedere i momenti più divertenti ed esilaranti della diretta, ma anche delle precedenti puntate. Non solo, prima della puntata appuntamento con pre-show affidato a Tommaso Zorzi e Giulia Salemi e realizzato in collaborazione con Studio71. Il pre-show è disponibile in streaming su Mediaset Play, ma anche su tutti i social del programma. Infine per chi volesse commentare il programma l’hashtag ufficiale è #lapupaeilsecchione.