La Pupa e il Secchione e Viceversa torna in tv anche nella settimana della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020. La versione completamente rinnovata del reality show condotto da Paolo Ruffini ha in serbo una bella sorpresa per i telespettatori con la messa in onda di un riassunto della prima quattro puntate.

La Pupa e il Secchione e Viceversa del 4 febbraio 2020

Martedì 4 febbraio 2020 alle ore 21.25 circa torna su Italia 1 l’appuntamento con “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, il programma cult condotto da Paolo Ruffini con la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Questa settimana su Italia 1 va in onda una puntata speciale con il riassunto delle prime quattro puntate del programma cult che per l’occasione ripercorrerà i momenti più divertenti di questa nuova edizione. Non solo, spazio anche alle prove più esilaranti e alle varie eliminazioni delle coppie avvenute nelle prime quattro puntate.

Tantissimi i momenti che il pubblico potrà rivedere: dalle interrogazioni della Maestra Flavia alle lezioni di body painting fino al twerking. Non solo, spazio ad alcune prove davvero divertenti che tanto hanno fatto divertire i concorrenti di quest’edizione, ma anche il pubblico da casa: dalla prova di televendita di materassi a quella del burlesque fino alla musica trap. E ancora: le esterne in fattoria e quelle a bordo di un bus turistico per le strade di Roma nel ruolo di guide turistiche.

La Pupa e il Secchione e Viceversa puntate: il meglio di su Italia 1

Durante la puntata speciale del 4 febbraio 2020, i telespettatori potranno rivedere anche l’evolversi dei rapporti tra le varie coppie di concorrenti e i vari ripensamenti che hanno portato alcune coppie a rimescolarsi durante il corso della puntate. Non solo, rivedremo anche le eliminazioni di Martina F.-Boni, Genna-Mariano, Martina-De Lauretis e Maestri-Marco.

Non solo, in esclusiva per la prima volta sarà trasmesso l’intervento di Vittorio Sgarbi previsto nella prima puntata del 7 gennaio 2020, ma poi rimandato per in ottemperanza al regolamento sulla par condicio, visto che il critico d’arte era candidato alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

Le coppie rimaste in gara sono quelle formate da:

Angelica-Mazzoni

Carlotta-De Benedetti

Marina-Massa

Stella-Santagati

i viceversa Scalzi-Stefano.

Infine ricordiamo che la quinta puntata de “La Pupa e il Secchione e Viceversa” andrà in onda martedì 11 febbraio, in prima serata su Italia 1.